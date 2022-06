Tiny Tina’s Wonderlands: Molten Mirrors und eine neue Klasse vorgestellt – Erster Teaser

In dieser Woche findet der auf dem PC zeitexklusiv im Epic Games Store veröffentlichte Loot-Shooter „Tiny Tina’s Wonderlands“ nicht nur den Weg auf Steam.

Darüber hinaus stellten die verantwortlichen Entwickler von Gearbox Software neue Download-Inhalte zu „Tiny Tina’s Wonderlands“ vor, die zum Teil schon in dieser Woche erscheinen. Zum einen haben wir es hier der „Spiegel-Schmelze“ zu tun, die am morgigen Donnerstag, den 23. Juni 2022 an den Start gebracht wird. Über einen Zeitraum von drei Wochen bastelt Fyodor an seinem Waffenthron, um dafür zu sorgen, dass eure sterbliche Seele jedes Mal ihm gehört.

Mit jeder schwereren Version der Kämpfe wandern neue legendäre Beutegegenstände auf den Beutetisch. Weitere legendäre Beute wartet an Vespers Schicksalsrad, das von euch gedreht werden kann, wenn ihr Fyodor besiegt habt.

Ebenfalls am morgigen Donnerstag wird der „Molten Mirrors“-DLC veröffentlicht, mit dem es euch ermöglicht wird, neue kosmetische Gegenstände zu verdienen. Hinzukommen frische Dungeons wie „Coiled Captors“, „Glutton’s Gamble“ oder die namensgebenden „Molten Mirrors“, in denen weitere Herausforderungen auf euch warten.

Den Schlusspunkt unter die heutigen Ankündigungen setzt der „The Blightcaller“-DLC. Beim Blightcaller haben wir es mit einer neuen spielbaren Klasse zu tun, die zu einem späteren Zeitpunkt veröffentlicht wird. Die neue Klasse setzt im Kampf auf Elementarmagie, giftige Attacken und ihre beschworenen Totems.

„Tiny Tina’s Wonderlands“ ist unter anderem für die PlayStation 4 und die PlayStation 5 erhältlich.

The fourth Mirror of Mystery also comes with an additional class… The Blightcaller! ☠ ⚔

This shamanic elementalist channels spirits and summons storms to wear down foes with poison and elemental damage. pic.twitter.com/Jz481a6GmV

— Tiny Tina’s Wonderlands 🦄 (@PlayWonderlands) June 21, 2022