Legend of Mana: Neuer Trailer enthüllt Startzeitraum der kommenden Anime-Serie

Die vergangenes Jahr angekündigte "Legend of Mana"-Anime-Serie zeigt sich in einem neuen Trailer, der den Veröffentlichungszeitraum der Show verrät.

Die Anime-Serie "Legend of Mana: The Teardrop Crystal" startet im Herbst 2022 in Japan.

Pünktlich zum 30. Jubiläum der altehrwürdigen „Mana“-Videospielreihe kündigte Square Enix vor gut einem Jahr eine Anime-Serie basierend auf dem vierten Spiel der Serie, „Legend of Mana“, an. Nun folgte ein neuer Trailer zur Verfilmung des JRPG-Klassikers (via Siliconera), der nicht nur den Startzeitraum der Show verrät, sondern ebenfalls einen genaueren Blick auf die Charaktere sowie die Geschichte des Titels gewährt.

Legend of Mana-Anime startet im Oktober 2022 in Japan

„Legend of Mana: The Teardrop Crystal“, wie der komplette Titel der Anime-Serie lautet, wird demnach voraussichtlich im Oktober 2022 in Japan starten. Ein genauer Termin wurde im neuen Video nicht genannt, doch diese Information dürften die Verantwortlichen von Square Enix und Produktionsstudio Warner Bros. Japan („Gintama: The Final“) in den kommenden Monaten bis zum Release noch bekannt geben.

Darüber hinaus stellt der Trailer die Hauptcharaktere der Serie vor und erlaubt uns einen Blick in die Story. Im Mittelpunkt der Handlung steht Shilo, ein Junge, der in der Nähe der Stadt Domina lebt. Seit einiger Zeit hat er seltsame Träume, in denen er immer wieder eine mysteriöse Stimme hört. Eines Tages trifft er auf Ruri und Prinzessin Pearl, die sich auf der Suche nach ihren Stämmen befinden – der Beginn eines großen Abenteuers!

Weitere Informationen zur „Legend of Mana“-Anime-Serie liefert die offizielle Website des Projekts. Laut dieser wird Masato Jinbo („The Rising of the Shield Hero Season 2“) den Posten des Regisseurs bekleiden. HACCAN („Fire Emblem Heroes“) und Tarô Ikegami („Akame Ga Kill: Schwerter der Assassinen“) werden die Charakterdesigns verantworten. Des Weiteren komponiert Yoko Shimomura („Kingdom Hearts“ die Musik der Serie.

Produziert wird die Serie von Warner Bros. Japan, während die zwei Animationsstudios („Bayonetta: Bloody Fate“) und Yokohama Animation Lab („Azur Lane: Slow Ahead!“) verantwortlich sein werden. Die zwei letztgenannten Unternehmen haben bereits Erfahrungen mit „Legend of Mana“ gesammelt, denn sie kreierten das Opening-Video zur vergangenes Jahr veröffentlichten Remaster-Version des JRPG-Klassikers.

„Legend of Mana: The Teardrop Crystal“ startet voraussichtlich im Oktober 2022 in Japan. Ob die Anime Serie in Form eines Simulcasts bedacht und somit zeitnah auch außerhalb Japans erscheinen wird, ist gegenwärtig noch nicht bekannt.

Freut ihr euch auf die „Legend of Mana“-Anime-Serie?

