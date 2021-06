Legend of Mana: Die Opening-Sequenz stimmt auf das Abenteuer ein

"Legend of Mana" erscheint Ende Juni.

Zu den Titeln, die im Rahmen von Square Enix‘ gestrigem Digital-Event zur E3 2021 präsentiert wurden, gehörte unter anderem das Remake zu „Legend of Mana“.

Um euch die Wartezeit bis zum finalen Release der Neuauflage Ende des Monats ein wenig zu versüßen, stellte Square Enix die Opening-Sequenz zu „Legend of Mana“ bereit. Diese vermittelt euch einen Eindruck von der Atmosphäre des Fantasy-Abenteuers und rückt zudem ausgewählte Charaktere in den Mittelpunkt.

Die Suche nach dem mystischen Mana-Baum

„Legend of Mana“ verfrachtet euch in die magische Welt von Fa’Diel, in der ihr euch auf die Suche nach dem mystischen Mana-Baum begebt, der immer wieder in euren Träumen auftaucht. Im Laufe eures Abenteuers stoßt ihr auf magische Artefakte, die euch in die Lage versetzen, Dungeons oder Städe zum Leben zu erwecken und so die Handlung von „Legend of Mana“ voranzutreiben.

Zum Thema: Legend of Mana: Der Klassiker kehrt im HD-Format zurück

„Triff eine bunte Truppe verschiedenster Charaktere, kämpfe gegen furchterregende Monster und erkunde die weitläufige Welt von Fa’Die“, so die offizielle Beschreibung weiter. Neben einer komplett überarbeiteten Grafik und diversen spielerischen Verbesserungen bietet euch das Remake zu „Legend of Mana“ zudem die Möglichkeit, jederzeit auf Knopfdruck zwischen dem originalen Soundtrack und seinem neu eingespielten Pendant hin- und herzuschalten.

„Legend of Mana“ wird am 24. Juni 2021 für den PC, die PlayStation 4 und Nintendos Switch veröffentlicht.

(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

Weitere Meldungen zu Legend of Mana