Legend of Mana: Der Klassiker kehrt im HD-Format zurück

Im Zuge der gestrigen Nintendo Direct kündigte Square Enix eine HD-Neuauflage zum Rollenspiel-Klassiker "Legend of Mana" an. Neben der Switch sowie dem PC wird auch die PlayStation 4 versorgt.

"Legend of Mana" findet den Weg auf die PS4.

Auch der japanische Publisher Square Enix nutzte die aktuelle Nintendo Direct-Ausgabe am gestrigen Abend, um eine Neuankündigung vorzunehmen.

Hierbei haben wir es mit einer technisch aufgepeppten Neuauflage zum 1999 für die originale PlayStation veröffentlichten Rollenspiel-Klassiker „Legend of Mana“ zu tun. Geboten werden unter anderem eine überarbeitete Grafik sowie eine Darstellung in der High-Definition-Auflösung. Der Trailer, der im Zuge der offiziellen Ankündigung des „Legend of Mana“-Remasters veröffentlicht wurde, liefert euch erste Eindrücke aus der überarbeiteten Fassung des Fantasy-Abenteuers.

Ein Klassiker feiert sein Comeback

In „Legend of Mana“ führt euer Weg in die magische Welt von Fa’Diel, in der ihr euch auf die Suche nach dem mystischen Mana-Baum aus euren Träumen begebt. Während euer Reise erhaltet ihr magische Artefakte, die euch in die Lage versetzen, Städte oder Dungeons zum Leben zu erwecken und so die Geschichte des Fantasy-Klassikers voranzutreiben.

„Triff eine bunte Truppe verschiedenster Charaktere, kämpfe gegen furchterregende Monster und erkunde die weitläufige Welt von Fa’Die“, so Square Enix weiter. Die Remastered-Version von „Legend of Mana“ ermöglicht es euch, zwischen dem originalen Soundtrack oder einer neu arrangierten Musik zu wählen. Zu den weiteren Features gehören die Möglichkeit, die Zufallskämpfe zu deaktivieren oder das erstmals im Westen verfügbare Minispiel „Ring-Ring-Land“ in Angriff zu nehmen.

„Legend of Mana“ erscheint am 24. Juni 2021 für den PC, die PlayStation 4 und die Switch.

