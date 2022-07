Valkyrie Elysium: Release-Termin enthüllt und neues Videomaterial

Während die offizielle Ankündigung noch aussteht, scheint „Valkyrie Elysium“ einen Veröffentlichungstermin zu haben. Auf der offiziellen Webseite von PlayStation wird der Titel aus dem Hause Square Enix mit einer Veröffentlichung am 29. September 2022 gelistet.

Offiziell enthüllt werden soll der Termin offenbar am morgigen 6. Juli 2022. Denn für 14 Uhr wurde ein neuer Trailer vorbereitet, den ihr euch nach der Freischaltung auf dieser Youtube-Seite anschauen könnt.

Release-Date-Trailer geleakt

Allerdings war in der Kette offenbar jemand unvorsichtig. Und so tauchte der Release-Date-Trailer zu „Valkyrie Elysium“ bereits im Netz auf und wird vermutlich in Kürze wieder verschwinden. Am Ende des Clips, den wir unterhalb dieser Zeilen eingebettet haben, wird tatsächlich der 29. September 2022 als Veröffentlichungstermin für „Valkyrie Elysium“ genannt. Erscheinen soll der Titel an diesem Tag für PS5 und PS4.

Der genannte Releasezeitraum ist für Square Enix recht arbeitsreich. Innerhalb von fünf Wochen hat das Unternehmen „The DioField Chronicle“, „Forspoken“ und „Star Ocean: The Divine Force“ auf der Liste. „Harvestella“ wiederum erobert im gleichen Zeitraum die Nintendo Switch und den PC.

Angekündigt wurde „Valkyrie Elysium“ im Zuge der State of Play-Show im vergangenen März. Danach war von diesem Projekt nicht mehr allzu viel zu hören oder zu sehen. Im Juni tauchte der Titel allerdings in der Datenbank des ESRB auf, das in den USA als Pendant zur USK Alterseinstufungen vornimmt. Dem Prüfbericht ließen sich Details zum Gameplay entnehmen, die wir in der hier verlinkten Meldung zusammengefasst haben.

Mit „Valkyrie Elysium“ erwartet euch ein Action-Rollenspiel mit einer laut Hersteller „epischen Geschichte und wunderschönen Umgebungen“. Die Handlung versetzt die Spieler in eine ferne Vergangenheit, in der Ragnarök und somit der Untergang der Welt kurz bevorstehen. Weitere Informationen zum Square Enix-Titel hält die Ankündigung des Spiels parat.

