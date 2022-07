PlayStation Plus: Interface & Inhalte von Essential, Extra & Premium vorgestellt

Das neue PlayStation Plus ist da und damit allerlei neue Inhalte sowie Optionen. Wir erklären euch die neue Benutzeroberfläche und verraten euch, was die neuen Stufen Essential, Extra sowie Premium alles zu bieten haben.

Das neue PlayStation Plus ist in drei Stufen unterteilt: Essential, Extra und Premium.

Seit einigen Tagen ist das runderneuerte PlayStation Plus auch bei uns in Europa verfügbar. Damit präsentiert sich der Abo-Service nicht nur in einem frischen Design, sondern natürlich auch mit allerlei neuen Inhalten. Nachfolgend stellen wir euch sowohl die frische Benutzeroberfläche als auch die neuen Inhalte vor, die in den drei Stufen Essential, Extra und Premium auf euch warten.

Kachelstruktur trifft zu viele Untermenüs

Wie mittlerweile gewohnt, bleibt Sony der Kachelstruktur seiner Benutzeroberfläche treu. Das überarbeitete Interface des Angebots ist allerdings reichlich unübersichtlich ausgefallen und in mehrere Untermenüs unterteilt, insbesondere auf dem PC. Die wichtigsten Inhalte findet ihr in den ersten zwei noch recht klar strukturierten Zeilen. Welcher Stufe sich die verfügbaren PlayStation Plus-Inhalte zuordnen lassen, seht ihr im oberen Bereich einer Kachel.

Darin steht in einem kleinen Extrakasten entweder Essential, Extra oder aber Premium. Wenn ihr auf eine Kachel klickt, öffnet sich ein Untermenü und ihr könnt euch die jeweilige Kategorie genauer anschauen, um ein bisschen zu stöbern. Für eine bessere Übersicht empfehlen wir euch, die Inhalte zunächst alphabetisch zu sortieren. Generell gilt übrigens: PlayStation 5-Besitzer haben vom Service etwas mehr als PS4-Gamer.

Das bietet euch PlayStation Plus Essential

Preis: 8,99 Euro monatlich / 24,99 Euro vierteljährlich / 59,99 Euro jährlich

Die unterste Stufe des Abo-Service, Essential, entspricht dem alten PlayStation Plus. Ihr erhaltet weiterhin monatlich „Gratis“-Spiele, könnt den Online-Multiplayer eurer Games nutzen und eure Speicherstände in der Cloud sichern. Darüber hinaus erhaltet ihr Zugriff auf exklusive Rabatte und Inhalte, die nur Kunden des Services zur Verfügung stehen. Zudem ist die Share Play-Funktion enthalten, mit der ihr online einen Freund ein Game auf eurer Konsole spielen lassen könnt.

PlayStation 5-Besitzer erhalten darüber hinaus Zugriff auf weitere Vorteile. Hierzu zählt beispielsweise die PlayStation Plus Collection, eine Auswahl aus mehreren PS4-Games, unter anderem mit „Final Fantasy XV: Royal Edition“, „God of War“ oder auch „Monster Hunter World“. Vollversionen von einigen der besten Spiele der letzten Konsolen-Generation stehen somit auf Abruf bereit. Gleichsam enthalten ist auf PS5 die Spielhilfe, die euch Tipps bei ausgewählten Games gibt, solltet ihr einmal an einer Stelle nicht weiterkommen können.

PlayStation Plus Essential in der Übersicht:

Exklusive Angebote im PlayStation Store

Monatliche „Gratis“-Spiele zu Download

Share Play

Zugriff auf Cloud-Speicher für eure Spielstände

Zugriff auf Online-Multiplayer

Das bietet euch PlayStation Plus Extra

Preis: 13,99 Euro monatlich / 39,99 Euro vierteljährlich / 99,99 Euro jährlich

Bei der zweiten Stufe, Extra, erhaltet ihr sämtliche Vorteile der Essential-Variante plus des Spielekatalogs. Hierbei handelt es sich um eine durchaus beachtliche Sammlung von PlayStation 4- und PlayStation 5-Spielen. Die Vielfalt ist wirklich ordentlich und reicht von kleinen Indie-Perlen bis hin zu großen Blockbustern.

Mit Games wie „ABZU“, „Assassin’s Creed Valhalla“, „Demon’s Souls“ (PS5), „Gravity Rush 2“ über „Injustice 2“ bis hin zu „Red Dead Redemption 2“ und „The Vanishing of Ethan Carter“ sollte für so ziemlich jeden Geschmack etwas dabei sein. Insgesamt beinhaltet die Sammlung rund 400 Titel. Für eine bessere Übersicht empfehlen wir euch, die im Spielekatalog enthaltenen Titel alphabetisch zu sortieren.

PlayStation Plus Extra in der Übersicht:

Exklusive Angebote im PlayStation Store

Monatliche „Gratis“-Spiele zu Download

Share Play

Zugriff auf Cloud-Speicher für eure Spielstände

Zugriff auf Online-Multiplayer

Spielekatalog

Das bietet euch PlayStation Plus Premium

Preis: 16,99 Euro monatlich / 49,99 Euro vierteljährlich / 119,99 Euro jährlich

Das umfangreichste Paket erhaltet ihr natürlich mit der höchsten PlayStation Plus-Stufe, Premium. Diese umfasst sämtliche Vorzüge von Essential sowie Extra und erweitert diese um drei weitere Bestandteile. Zunächst wäre da der Klassikerkatalog. Dieser gewährt euch Zugriff auf circa 300 Spiele, die für PS1, PS2, PS3 sowie die PSP veröffentlicht wurden. Einzig auf Games der PlayStation Vita-Zeit müsst ihr verzichten, denn diese werden nicht angeboten.

Der Klassikerkatalog bietet euch jedoch auch ohne Vita-Titel eine beachtliche und vielfältige Auswahl. Verfügbar sind beispielsweise mehrere Spiele der „Atelier“-Reihe, die „Devil May Cry HD Collection“, „Echochrome“, „Heavy Rain“ sowie „Primal“ oder auch die „Uncharted: The Nathan Drake Collection“. Wie bereits beim Spielekatalog sollte auch beim Klassikerkatalog sicherlich für jeden Geschmack irgendwas dabei sein. Wie ihr anhand des zuletzt genannten Titels jedoch merkt, hat Sony beim Klassikerkatalog etwas geschummelt und auch einige PS4-Remaster/-Remakes in dieser Sammlung untergebracht, was ziemlich schade ist.

Einige Klassiker könnt ihr jedoch nicht auf eure Konsole herunterladen, was uns zum nächsten Punkt bringt: Dem Cloud-Streaming. Das neue PlayStation Plus beinhaltet die Vorteile des einstigen PlayStation Now-Service, was bedeutet, dass ihr eine große Auswahl verschiedener Games nun streamen dürft. Dies gilt insbesondere für ältere Titel der PlayStation 2- und PlayStation 3-Ära, die bisher nicht für die nachfolgenden Systeme portiert wurden. Cloud-Streaming ist auch auf dem PC möglich. Wie beim Spielekatalog empfehlen wir euch auch beim Klassikerkatalog, das Angebot für eine bessere Übersicht alphabetisch zu sortieren.

Der letzte Premium-exklusive Menüpunkt ist „Spiele testen“. Wie der Name bereits andeutet, dürft ihr hier zeitlich begrenzte Testversionen einiger namhafter PlayStation-Games herunterladen und ausprobieren. Die Auswahl ist mit 16 Titeln zwar noch eher überschaubar, doch mit „Cyberpunk 2077“, „Horizon Forbidden West“, „Tiny Tina’s Wonderland“ oder auch der „Uncharted: Legacy of Thieves Collection“ sind einige echte Hochkaräter im Angebot enthalten.

PlayStation Plus Premium in der Übersicht:

Exklusive Angebote im PlayStation Store

Monatliche „Gratis“-Spiele zu Download

Share Play

Zugriff auf Cloud-Speicher für eure Spielstände

Zugriff auf Online-Multiplayer

Spielekatalog

Cloud-Streaming

Klassikerkatalog

Spiele testen

Wenn ihr mehr über das überarbeitete PlayStation Plus erfahren möchtet, schaut euch gerne unsere weiteren Artikel zu diesem Thema an.

Wie gefällt euch das neue PlayStation Plus und für welche der drei Abo-Stufe habt ihr euch entschieden?

Weitere Meldungen zu Playstation Plus.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren