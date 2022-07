Square Enix: Publisher äußert sich zu den Gamescom-Plänen

Die Gamescom 2022 nähert sich mit großen Schritten. Zu den Unternehmen, die an der Messe teilnehmen werden, gehört unter anderem der japanische Publisher Square Enix.

Wie das Unternehmen heute bekanntgab, tritt man die Reise nach Köln mit reichlich Merchandise an, das von den Teilnehmern auf der Messe gekauft werden kann.

Bonus-Artikel ab 50 Euro Einkaufswert

In Halle 05.2 (Stand D020) stehen auf einer Fläche von 114 Quadratmetern mehr als 180 unterschiedliche Artikel zu Marken wie „Final Fantasy“, „Kingdom Hearts“ und „Dragon Quest“ zum Kauf bereit. Diese sind in vielen Fällen außerhalb der Messe nur imzu haben.

An den Publikumstagen wird es zudem diverse Aktionen geben. So können sich Besucher bei einem Einkauf ab 50 Euro auf folgende Bonus-Artikel einstellen:

Donnerstag, 25. August – Final Fantasy XIV Job-Pin

Freitag, 26. August – Dissidia Final Fantasy Acryl-Schlüsselanhänger

Samstag, 27. August – Final Fantasy XIV Handwerksklassen-Pin

Sonntag, 28. August – Bomb Plushie oder Final Fantasy XIV Carabiner

Square Enix weist darauf hin, dass der Vorrat begrenzt ist, sodass ihr euch vor eurer Investition über die Verfügbarkeit der Beigaben informieren solltet.

Falls ihr an der Gamescom 2022 teilnehmen möchtet: Sie findet vom 24. bis zum 28. August 2022 in Köln statt. Eingeläutet wird die Messe mit der Show Opening Night Live am 23. August 2022.

Sony und Nintendo werden in diesem Jahr nicht dabei sein. Gleiches gilt für Publisher wie Activision Blizzard und Entwickler wie Rockstar Games. Zugesagt haben hingegen Microsoft und Bethesda Software. Weitere Meldungen zur Gamescom 2022 sind in unserer Themen-Übersicht zusammengefasst.

