Century Age of Ashes: Kostenloser Drachen-Multiplayer präsentiert sich im Launch-Trailer

Drachenreiter aufgepasst: PC-Spieler dürfen schon seit Dezember letzten Jahres auf dem Rücken der majestätischen Wesen in "Century: Age of Ashes" den Himmel unsicher machen, nun sind endlich auch Konsolen-Besitzer an der Reihe. Ab dem 19. Juli könnt ihr euch kostenlos in die Lüfte schwingen!

Drachen sind im Fantasy-Genre sicherlich mit die beeindruckendsten Kreaturen, in der Hinsicht bilden auch Videospiele keine Ausnahme. Doch während ihr in Titeln wie „God of War“ oder „Elden Ring“ die geflügelten Echsen fast immer besiegen müsst, geht ihr in „Century: Age of Ashes“ mit ihnen ein Bündnis ein.

Im kostenlosen Multiplayer-Spiel schwingt ihr euch nämlich auf den schuppigen Rücken der Drachen und versucht in 6v6-Schlachten die gegnerischen Drachenreiter aus dem Himmel zu schießen. Der Titel aus dem Hause Playwing ist schon seit Dezember letzten Jahres für den PC verfügbar, nun folgt endlich der Konsolen-Release.

Century Age of Ashes: Drachenzähmen kostenlos!

Bislang angekündigt war die Konsolen-Version von „Century: Age of Ashes“ nur lose für 2022, doch mit dem heute veröffentlichten Launch-Trailer konkretisierte man endlich den genauen Release-Termin: Bereits am 19. Juli ist es soweit, ihr müsst euch also keine Woche mehr gedulden.

Falls ihr Freunde habt, die sich bereits auf dem PC in die Drachenschlachten stürzen, müssen die euch zur Liebe übrigens nicht die Plattform wechseln: Direkt zum Launch unterstützt „Century: Age of Ashes“ nämlich Crossplay, weshalb ihr ohne Probleme mit Drachenreitern auf anderen Plattformen in die Schlacht ziehen könnt.

Gleiches gilt auch, falls ihr beispielsweise vom PC auf die Konsole wechseln wollt, denn „Century: Age of Ashes“ besitzt Cross-Progression und damit die Möglichkeit, euren Spielfortschritt zu übertragen. Wie bereits erwähnt, ist der Multiplayer-Titel vollkommen kostenlos: Mikrotransaktionen im Spiel dienen ausschließlich kosmetischen Veränderungen.

„Century: Age of Ashes“ ist seit dem 2. Dezember 2021 für den PC und ab sofort auch für die Xbox One und Xbox Series erhältlich, am 19. Juli folgen dann die Versionen für PlayStation 4 und 5. Bald können sich also auch Konsoleros mit den vier Charakterklassen in epische 3v3- oder 6v6-Schlachten stürzen und auf dem Rücken der Drachen durch den Himmel kreisen.

