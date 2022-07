John Romero: Doom-Designer heuert für einen Unreal Engine 5-Shooter an

John Romero, der sich einst als Designer von Klassikern wie „Doom“, „Quake“ und „Wolfenstein 3D“ einen Namen machte, äußerte sich recht knapp zum nächsten Spiel, das in seinem Studio entstehen soll. Es sei ein Ego-Shooter, der mit der Unreal Engine 5 entwickelt wird.

„Es ist ein neuer Anfang für Romero Games“, heißt es in einem Update auf der Webseite des Studios. „Wir arbeiten mit einem großen Publisher zusammen, um John Romeros nächsten Shooter zu entwickeln: Einen völlig neuen FPS mit einer originellen, neuen IP.“

Neue Mitarbeiter gesucht

Um welchen großen Publisher es sich handelt, lässt sich dem kurzen Teaser nicht entnehmen, allerdings ergänzte das Studio: „Unser Team wächst und wir suchen nach talentierten Leuten für alle Positionen und auf allen Erfahrungsebenen, insbesondere nach solchen mit Unreal Engine 5-Erfahrung.“

Ausgeschrieben sind momentan neun freie Stellen in den Bereichen Programmierung, Design und Kunst. Romero Games ist in Galway, Irland, beheimatet. Bei der Auswahl der Mitarbeiter schränkt sich das Unternehmen allerdings nicht übermäßig ein. Denn laut der Karriere-Website unterstützt das Studio sowohl Vor-Ort- als auch Remote- und Hybrid-Arbeitsmodelle.

Zuvor hatte Romero Games an „Empire of Sin“ gearbeitet, das im Dezember 2020 über Paradox Interactive veröffentlicht wurde. Im Fall der PS4-Version kam der Titel lediglich auf einen Metascore von 43, sodass auch beim neusten Werk abgewartet werden muss, ob der große Name den Erwartungen noch gerecht werden kann.

Aus dem Boden gestampft wurde Romero Games vor sieben Jahren vom ID Software-Mitbegründer Romero und seiner Frau Brenda.

