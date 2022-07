Hazel Sky: Narratives Adventure ab sofort erhältlich – Der offizielle Trailer zum Launch

Mit dem Adventure „Hazel Sky“ veröffentlichten die Indie-Entwickler der Coffee Addict Studios ein neues Adventure für die Konsolen und den PC.

Offiziellen Angaben zufolge wird „Hazel Sky“ sowohl mit seinem entspannenden Spielablauf als auch seiner spannenden Geschichte punkten. Ihr schlüpft in die Rolle des jungen Shane, der endlich den nächsten Schritt in seinem Leben meistern und in der Stadt Gideon als echter Maschinist anerkannt werden will.

Um sich als würdig erweisen zu können, werden angehende Maschinisten auf eine einsame Insel geschickt, auf der heruntergekommene Flugmaschinen zu finden und zu reparieren sind.

Im schlimmsten Fall droht die Verbannung

Eine Aufgabe, die Shane vor zahlreiche Herausforderungen stellen wird. Scheitert der angehende Maschinist bei seinem Vorhaben, droht ihm im schlimmsten Fall die Verbannung aus der Stadt Gideon. „In jener zerrissenen Welt findet sich Shane zwischen den Lagern der angesehenen Maschinisten, und der verhassten Künstlerkaste wieder, und muss eine Entscheidung treffen“, so die Entwickler.

Und weiter: „Die Maschinistenprüfung, die Geschehnisse in Gideon, und das Erblühen einer unwahrscheinlichen Liebe erzählen eine bittersüße Geschichte von Liebe, Ehrgeiz, und einer Gesellschaft an der Grenze zu etwas ganz Neuem.“ Passend zum Release zeigt sich das Adventure im offiziellen Launch-Trailer.

„Hazel Sky“ ist für den PC, die PlayStation 4, die Xbox One und Nintendos Switch erhältlich.

