Hazel Sky: Der Releasezeitraum und ein neuer Trailer zum entspannenden Adventure

Mehr als zwei Jahre nach der offiziellen Ankündigung wurde der Releasezeitraum des entspannenden Adventures "Hazel Sky" eingegrenzt. Passend dazu steht ein neuer Trailer zur Ansicht bereit, der euch einen Eindruck von dem vermittelt, was im neuen Projekt der Coffee Addict Studios auf euch zukommt.

Mit „Hazel Sky“ kündigten die Indie-Entwickler der Coffee Addict Studios vor mehr als zwei Jahren ihr neuestes Projekt für die Konsolen und den PC an.

Versprochen wurde ein entspannendes und herzerwärmendes Adventure, das euch die Geschichte eines Maschinisten erzählt, der sich seinem Schicksal stellt und dabei zu sich selbst findet. Wie nun bekannt gegeben wurde, wird „Hazel Sky“ im Laufe des kommenden Monats für den PC, die PlayStation 4, die Xbox One sowie Nintendos Switch veröffentlicht. Dank der Unterstützung der Abwärtskompatibilität kann das Adventure zudem auf der PlayStation 5 und der Xbox Series X/S gespielt werden.

Begleitet wurde die Bestätigung des Releasezeitraums von einem neuen Trailer, der euch einen Eindruck von dem vermittelt, was in „Hazel Sky“ auf euch zukommt.

Ein Abenteuer auf einer abgelegenen Insel

In „Hazel Sky“ verschlägt es den Protagonisten Shane auf eine verlassene und einsame Insel. Dort muss er die Prüfung eines Maschinisten erfolgreich abschließen oder sich mit der Verbannung aus seiner Heimat, der fliegenden Stadt Gideon, arrangieren. Die Prüfungen, mit denen sich Shane konfrontiert sieht, werden von den Entwicklern der Coffee Addict Studios als ultimative Hürde beschrieben, die jeder angehende Maschinist meistern muss.

„In jener zerrissenen Welt findet sich Shane zwischen den Lagern der angesehenen Maschinisten, und der verhassten Künstlerkaste wieder, und muss eine Entscheidung treffen. Die Maschinistenprüfung, die Geschehnisse in Gideon, und das Erblühen einer unwahrscheinlichen Liebe erzählen eine bittersüße Geschichte von Liebe, Ehrgeiz, und einer Gesellschaft an der Grenze zu etwas ganz Neuem“, so die offizielle Beschreibung weiter.

