Sword and Fairy – Together Forever: Neuer Trailer zeigt Charaktere des Rollenspiels

Erst die Umgebungen, dann das Kampfsystem und nun die Charaktere: Während sich "Sword and Fairy: Together Forever" seinem Release am 4. August nähert, halten die Entwickler von Eastasiasoft Fans mit einem Fluss an Infos bei der Stange. Dieses Mal stehen die Helden und Schurken des kommenden Rollenspiels im Rampenlicht.

Am 4. August geht die „Sword and Fairy“-Reihe nun schon in die siebte Runde und auch der neueste Ableger des chinesischen Rollenspiels entführt euch in malerische Fantasy-Welten. Als Standalone-Titel will man mit „Together Forever“ allerdings Fans und Neulinge gleichermaßen begeistern: Die Story hat zwar keine Verbindung zu den Vorgängern, Veteranen sollen aber trotzdem ihren Spaß am Spiel haben.

Um das zu gewährleisten, bietet „Sword and Fairy: Together Forever“ laut den Entwicklern mehr als 30 Stunden Story-Content, der mit dynamischen Echtzeit-Kämpfen, ausgiebiger Erkundung, interessanten Geschichten und packenden Karten-Minispielen gefüllt ist.

Gute Miene zum bösen Spiel: Die Helden und Schurken von Sword and Fairy 7

Eine spannende Story nährt sich aber natürlich auch aus den Figuren, die sie bevölkern, weshalb der neue Trailer des Spiels ganz im Zeichen der Helden und Schurken steht. Das knapp anderthalbminütige Video schafft es dabei, Spieler mit den verschiedenen Charakteren neugierig zu machen, ohne jedoch zu viel zu verraten und alle Beziehungen vorwegzunehmen.

Auch in der Geschichte von „Sword and Fairy: Together Forever“ stehen Beziehungen im Rampenlicht, es geht nämlich um die drei Clans der Menschen, Götter und Dämonen. Darin eingerahmt sammelt ihr wie in jedem guten Rollenspiel eine Truppe bunter Charaktere, um gemeinsam die Zukunft des Landes zu ebnen und euch den bösen Mächten entgegenzustellen.

Ein kleiner Hinweis noch an dieser Stelle: Weil die „Sword and Fairy“-Reihe bei uns im Westen immer noch eher als Nischentitel verortet wird, wird das Spiel weder eine deutsche Sprachausgabe noch deutsche Untertitel besitzen. Zur Verfügung stehen neben der chinesischen Vertonung ausschließlich Untertitel in Englisch, Japanisch, traditionellem Chinesisch und vereinfachtem Chinesisch.

„Sword and Fairy: Together Forever“ erscheint am 4. August zunächst rein digital für PlayStation 4 und 5 und soll 39,99 Euro kosten. Eine physische Version des nunmehr siebten Ablegers der Reihe ist geplant, einen Termin oder genauere Infos gibt es diesbezüglich aber noch nicht.

