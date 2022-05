Sword and Fairy 7: Action-Rollenspiel mit einem Trailer für PS4 & PS5 bestätigt

Im vergangenen Jahr veröffentlichte das taiwanesische Entwicklerstudio Softstar das Action-Rollenspiel „Sword and Fairy 7“ für den PC. Wie nun bekannt gegeben wurde, werden auch die PlayStation-Systeme mit dem Fantasy-Abenteuer versorgt.

Einen konkreten Termin ließen sich die Verantwortlichen von Softstar bisher allerdings nicht entlocken und wiesen lediglich darauf hin, dass „Sword and Fairy 7“ im Laufe des Jahres den Weg auf die PlayStation 4 sowie die PlayStation 5 finden wird. Während „Sword and Fairy: Together Forever, so der vollständige Name des Rollenspiels, in Japan beziehungsweise Asien auch in Form einer Retail-Fassung für die Konsolen veröffentlicht wird, werden wir uns hierzulande mit einem rein digitalen Release arrangieren müssen.

Keine deutschen Bildschirmtexte

„Dieses Spiel beginnt mit der Geschichte zwischen drei Clans Mensch, Gottheit und Dämon. Es liefert reichhaltige Handlungsstränge und verbessert das Kampfsystem im Vergleich zu den Vorgängern. Der Third-Person-Echtzeit-Action-Modus wird verwendet, um den traditionellen rundenbasierten Kampf zu ersetzen, wodurch den Spielern mehr Spaß und Spannung geboten wird. Mit dem reibungslosen Kampferlebnis wird dieses Spiel mit der traditionellen orientalischen Ästhetik auf Sie zukommen“, so die offizielle Beschreibung.

Weitere Meldungen zum Thema:

Zu den spielerischen Stärken sollen neben dem abwechslungsreichen Kampfsystem die Möglichkeit, eigene Geister zu züchten oder Minispiele zu bestreiten, gehören. Wer sich für „Sword and Fairy: Together Forever“ interessieren sollte, sollte allerdings entsprechende Sprachkenntnisse mitbringen, da keine deutschen Bildschirmtexte geboten werden. Stattdessen wurden die Dialoge lediglich in Chinesisch beziehungsweise Mandarin vertont. Die Untertitel wiederum stehen in Englisch, Japanisch, traditionellem Chinesisch und vereinfachtem Chinesisch zur Verfügung.

Anbei der offizielle Trailer zur Ankündigung des Action-RPGs für die PlayStation-Systeme.

Weitere Meldungen zu Sword and Fairy 7.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren