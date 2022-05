Dark Envoy: Releasezeitraum bestätigt – Neuer Trailer zum düsteren RPG

Im Vorfeld der Gamescom 2019 kündigten die Entwickler von Asmodee Digital die laufenden Arbeiten am Fantasy-Rollenspiel „Dark Envoy“ für die Konsolen und den PC an.

Nachdem das düstere Abenteuer in der Vergangenheit vor allem mit diversen Verschiebungen von sich reden machte, wurde in einer aktuellen Mitteilung bekannt gegeben, dass „Dark Envoy“ mittlerweile für einen Release in diesem Jahr vorgesehen ist. Begleitet wurde diese Ankündigung von einem frischen Trailer, in dem etwas näher auf die Geschichte und die Spielwelt des Rollenspiels eingegangen wird.

In „Dark Envoy“ verschlägt es euch in eine Welt, in der das Menschenreich gegen die Überreste der alten Völker um seine Vormachtstellung kämpft. Dabei trifft die Magie auf eine dunkle Technologie.

Das Schicksal zweier junger Helden

„Vor diesem Hintergrund streben Kaela und Kiros danach, das kaputte Luftschiff ihrer Eltern zu reparieren, um die Welt zu bereisen und sich den Dungeons, Herausforderungen und Reichtümern zu stellen, die ihnen möglicherweise in den Weg kommen. Sie sind hungrig darauf zu lernen, wie man Allianzen und Freundschaften in den bekannten Ländern kämpft, aufbaut und schmiedet. Gemeinsam suchen sie nach antiken Relikten und vergessenen Orten. Gemeinsam wollen sie ein Vermächtnis hinterlassen“, so die offizielle Beschreibung der Geschichte weiter.

In „Dark Envoy“ könnt ihr aus vier unterschiedlichen Charakter-Klassen wählen, die ihr wiederum mit 16 Spezialisierungen auf die vor euch liegenden Herausforderungen zuschneiden könnt. Ebenfalls geboten wird ein kooperativer Mehrspieler-Modus, der es euch ermöglicht, die vor euch liegenden Abenteuer sowohl alleine als auch kooperativ mit einem Freund beziehungsweise einer Freundin in Angriff zu nehmen.

