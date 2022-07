Sword and Fairy Together Forever: Combat-Trailer stellt die Kämpfe vor

Sword and Fairy Together Forever:

In einem neuen Trailer zu "Sword and Fairy: Together Forever" wird euch gezeigt, wie die Kämpfe im Action-Rollenspiel in Erscheinung treten.

Zu „Sword and Fairy: Together Forever“ wurde ein neuer Trailer veröffentlicht. Diesmal kann ein Blick auf das Kampfgeschehen geworfen werden, nachdem beim letzten Mal die Umgebungen des Titels vorgestellt wurden. Anschauen könnt ihr euch den Clip unterhalb dieser Zeilen.

Eine der Neuerungen in „Sword and Fairy: Together Forever“ ist die Umstellung auf flüssige Echtzeitkämpfe anstelle der rundenbasierten Mechanik der Vorgänger. Die Kämpfe verlaufen laut Entwickler „schnell und frenetisch“, während die Spieler Kombos ausführen, die mit dem Aufsteigen der Charaktere immer länger und mächtiger werden.

Spieler können zwischen den Charakteren wechseln

Jedes Gruppenmitglied verfügt über Fähigkeiten, die von entscheidender Bedeutung sind. Zudem kann ein Element zugewiesen werden, um die Teamzusammensetzung weiter anzupassen und auszugleichen. Ebenfalls können Spieler zwischen den Charakteren wählen, die aktiv gesteuert werden.

„Bosskämpfe erfordern schnelles strategisches Denken und bieten Quick-Time-Events, die es dem Spieler ermöglichen, in cineastischer Manier zusätzlichen Schaden anzurichten, während präzises Ausweichen die Zeit vorübergehend verlangsamt und den Feind für einen Gegenangriff anfällig machen“, so die Entwickler weiter.

Die neue Konsolenversion von „Sword and Fairy: Together Forever“ wird vier exklusive Outfits und eine Waffe enthalten, die in der ursprünglichen PC-Version nicht verfügbar waren. Physische Ausgaben für PS5 und PS4 sind ebenfalls in Arbeit. Weitere Details dazu sollen zu gegebener Zeit enthüllt werden.

„Sword and Fairy: Together Forever“ wird am 4. August 2022 in Nordamerika, Europa und Australien für PS5 und PS4 erscheinen. Nachfolgend seht ihr den erwähnten Combat-Trailer mit Gameplay-Eindrücken:

