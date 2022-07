Fall Guys: Geleaktes Video zeigt den Sonic-Crossover und ein passendes Level

Nur zwei Wochen nach der Umstellung auf das Free2Play-Modell verkündeten die Entwickler von Mediatonic, dass es der etwas andere Battle-Royal-Titel „Fall Guys: Ultimate Knockout“ mittlerweile auf 50 Millionen registrierte Spieler beziehungsweise Spielerinnen bringt.

Verständlich also, dass der Multiplayer-Hit auch auf lange Sicht mit neuen Inhalten unterstützt werden soll. Bereits bekannt sein dürfte, dass Mediatonic mit Sega derzeit an einem „Sonic“-Crossover für „Fall Guys: Ultimate Knockout“ arbeitet. Wie aus einem aktuellen Leak hervorgeht, wird der besagte Crossover nicht nur frische Skins und andere kosmetische Inhalte mit sich bringen.

Darüber hinaus ist ein neues Level an Bord, das der „Bean Hill Zone“ nachempfunden ist und sich in einem geleakten Gameplay-Video zeigt.

Wie das Gameplay-Video zeigt, dürfen sich Fans der „Sonic“-Franchise über verschiedene bekannte Elemente wie die ikonischen Bumper freuen. Auch die Musik des „Bean Hill Zone“-Levels erinnert schnell an die klassischen Abenteuer von Sonic. Wann der Crossover mit dem schnellsten Igel der Welt im Endeffekt den Weg in „Fall Guys: Ultimate Knockout“ finden wird, wurde bisher leider nicht verraten.

Zuletzt machte der erfolgreiche Multiplayer-Titel mit seinem Ingame-Store Negativschlagzeilen. Nach der Umstellung auf das Free2Play-Modell klagten Spieler und Spielerinnen darüber, dass sie sich eigentlich nur Inhalte über die Preview-Funktion anschauen wollten. Anschließend wurden die Inhalte allerdings ohne eine Bestätigung seitens der Nutzer erworben und die jeweiligen Kosten an Premium-Währung von ihrem Konto abgezogen.

Nachdem seitens der Community Druck auf die Entwickler aufgebaut wurde, wies Mediatonic kürzlich darauf hin, dass die durch die nicht bestätigten Käufe entstandenen Kosten erstattet werden.

