Fall Guys: Studio entschuldigt sich und will Käufe doch erstatten

Einige Spieler von „Fall Guys“ berichteten in den letzten Wochen über versehentliche Käufe, die die Entwickler von Mediatonic jedoch nicht erstatten wollten. Nun ruderte das Studio jedoch zurück und entschuldigte sich.

Nach der Umstellung auf Free-to-Play konnte das ulkige Battle Royale „Fall Guys“ zuletzt einen großen Erfolg vermelden. 50 Millionen Spieler konnten zwei Wochen nach dem Modell-Wechsel erreicht werden.

Die Server von „Fall Guys“ hatten mit den neuen Mengen an Spielern zu kämpfen, so dass Mediatonic einige Features deaktivieren musste, wie benutzerdefinierte Lobbys und einige Teile des Ingame-Shops. In den letzten Tagen dann haben einige Nutzer über unbeabsichtigte Käufe berichtet, als sie sich Items im Shop nur ansehen wollten.

Studio entschuldigt sich mit legendärem Skin

Dutzende Spieler hatten in den letzten Woche von einem Fehler berichtet, der auftrat, wenn sie sich im Ingame-Shop ein Item in der Vorschau ansahen. Beendeten sie die Vorschau, wurde das entsprechende Item in einigen Fällen automatisch mit der Premium-Währung des Spiels gekauft – eine Bestätigung der Transaktion war nicht nötig.

Einige betroffene Spieler wandten sich an den „Fall Guys“-Support, der einer Erstattung der versehentlichen Käufe jedoch eine Absage erteilte. Es würde sich dabei nicht um einen Fehler oder ein bekanntes Problem handeln, soll ein Support-Mitarbeiter in einer Email geantwortet haben.

Nachdem das Problem jedoch von einigen News-Seiten aufgegriffen wurde, hat sich das Studio Mediatonic entschuldigt und inzwischen eingeräumt, dass es sich bei den unbeabsichtigten Käufen um ein Problem handelt. Derzeit würde aktiv daran gearbeitet, um den Fehler zu beheben. In einer Erklärung an die Kollegen von PC Gamer heißt es zudem, dass die Antwort des Kundendienstes ebenfalls nicht akzeptabel war.

Alle Rückerstattungsanträge für Kosmetika, die ab dem 21. Juni gestellt werden, sollen bis zur den kommenden Änderungen am Ingame-Store berücksichtigt werden. Zudem gibt es eine Entschuldigung für alle Spieler: den legendären Skin „Grandis“, der seine Farbe ändert.

