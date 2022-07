Thymesia: Veröffentlichungstermin geringfügig verschoben

Statt am 9. August wird „Thymesia“ am 18. August in den Handel kommen. Damit haben das Overborder Studio und Team17 den Release um wenige Tage nach hinten verschoben.

Weitere Änderungen und Korrekturen

Das Entwicklerstudio sah sich deshalb dazu verpflichtet, ein Statement abzugeben: Nachdem wir uns das Feedback der Community aus der jüngsten Steam-Demo angehört haben, haben wir die schwierige Entscheidung getroffen, den Starttermin für Thymesia um ein paar Tage auf den 18. August zu verschieben. Wir sind zu 100 Prozent bestrebt, Thymesia zum bestmöglichen Erlebnis zu machen. Diese paar zusätzlichen Tage ermöglichen es uns, Änderungen und Korrekturen zu implementieren, die auf allen Plattformen gewünscht wurden.

Zum Schluss bedankt sich das Overborder Studio bei den Fans. Das gesamte Team freut sich schon, wenn sie nächsten Monat loslegen können.

Wir haben es hier mit einem Action-RPG zu tun, das sich um die Macht der Alchemie dreht. Der Protagonist namens Corvus kämpft sich durch ein verseuchtes Königreich und muss seine Erinnerungen wiederherstellen, da er unter Gedächtnisverlust leidet. Im Kampf verwandelt sich Corvus in eine Rabengestalt, um mit Dolchen zu werfen und Feinde in Rekordzeit zu erledigen. Die Seuche im Land macht er sich übrigens zunutze, indem er sie von Bossgegnern einfängt.

Im Laufe des Abenteuers muss Corvus schwerwiegende Entscheidungen treffen und wichtige Objekte einsammeln. Davon hängt ab, wie die Geschichte ausgeht.

Ursprünglich wurde das Spiel nur für den PC angekündigt. Später entschloss sich das verantwortliche Team dazu, auch Versionen für die Current-Gen-Konsolen zu entwickeln.

