Fall Guys: Sonic-Level und Kostüme mit Termin offiziell angekündigt

In "Fall Guys" wird ein neues Event gestartet, in dem Sonic in den Mittelpunkt rückt. Nach vorangegangenen Hinweisen erfolgte heute die Ankündigung samt Termin.

Nach einer Reihe von Gerüchten steht nun offiziell fest, wann Sonic einen Auftritt in „Fall Guys“ haben wird. So startet das Event mit dem blauen Helden am 11. August 2022. Das Ende wird am 15. August 2022 eingeläutet.

Um die 30 Jahre „Sonic the Hedgehog“ zu feiern, wird in „Fall Guys“ ein neues Sonic-Level namens „Bean Hill Zone“ eingeführt, das von einschlägigen Outfits begleitet wird. Darin müssen die Bohnen so viele Ringe wie möglich sammeln, um Belohnungen zu gewinnen, darunter:

„Bean Hill Zone“-Schild – 200 Punkte

200 Kudos – 400 Punkte

Bonus-Ringe-Muster-Outfit – 600 Punkte

400 Kudos – 800 Punkte

Sonic Sneaker – 1.000 Punkte

Das Event geht außerdem mit neuen Kostümen einher. Sonic, Tails, Knuckles, Super Sonic und Dr. Robotnik sind im oben genannten Zeitraum im Shop erhältlich. Außerdem gibt es für Spieler noch das Sonic Foot Tap-Emote.

Kostenlos aus dem PS Store laden

Falls ihr euch selbst einen Eindruck vom neuen Event verschaffen möchtet, könnt ihr den Titel ohne Kosten aus dem PlayStation Store laden. Denn „Fall Guys“ ist seit einiger Zeit kostenlos erhältlich.

Auch seit der Free-to-Play-Umstellung wird „Fall Guys“ fortlaufend mit neuen Inhalten erweitert, darunter befristete Events und neue Spielmodi, neue Kostüme, Gemeinschaftsprojekte, Hindernisse und Spielarten. Auf den New-Gen-Konsolen bietet das Spiel schnellere Ladezeiten und andere Performanceverbesserungen.

Darüber hinaus wird an einem Stage Builder gearbeitet, der Spielern die Möglichkeit gibt, eigene Inhalte zu erschaffen und die Parameter der Karten zu verändern. Nachfolgend könnt ihr einen Blick auf die heute angekündigten Sonic-Inhalte werfen:

