Train Sim World 3: Veröffentlichungstermin enthüllt, Editions, Trailer und Vorbestellungen

Fans des Schienenverkehrs können sich in Kürze mit „Train World Sim 3“ beschäftigen und in verschiedenen Regionen dieser Welt für einen pünktlichen Transport sorgen. Erscheinen wird der Titel am 6. September 2022 unter anderem für PS4 und PS5, wie sich einem Tweet der Entwickler entnehmen lässt.

Ergänzend wird mit einem Trailer auf den Start der Vorbestellungen hingewiesen. Im PlayStation Store sind zwei Editions gelistet, darunter eine Standardversion und eine Deluxe Edition.

PS Plus-Abonnenten bekommen Rabatt

Für 9 Euro bekommt ihr das Spiel nicht. Stattdessen werden 44,99 und 59,99 Euro fällig. Käufer der Standardversion erhalten neben einem Exemplar des Grundspiels „Train Sim World 3“ die Routen Southeastern Highspeed und Cajon Pass sowie die Schnellfahrstrecke von Kassel nach Würzburg.

Die Deluxe Edition umfasst neben den Inhalten der Standardversion die Erweiterung „Spirit of Steam“. Vorbesteller mit PS Plus erhalten beim Kauf dieser Version einen 10-Prozent-Rabatt.

Zu den Features von „Train Sim World 3“ gehören laut Hersteller ein neues dynamisches Wettersystem sowie ein völlig neues Beleuchtungssystem. Im Spielverlauf düst ihr mit den stählernen Boliden durch Schnee, Regen und Gewitter und trefft Entscheidungen, die unter anderem einen Einfluss auf den Zeitplan haben.

Laut Hersteller könnt ihr in „Train Sim World 3“ mit der ES44C4 „Hunderte von Containern über den Cajon Pass“ ziehen und mit dem ICE bei 280 km/h den Nervenkitzel zwischen Kassel und Würzburg erleben. Ebenfalls ist Großbritanniens schnellster Zug, die Class 395, zwischen London, Ashford und Faversham aktiv.

In „Train Sim World 3“ dürfen Spieler ihre eigenen Szenarien und Lackierungen erstellen und sie anschließend im Creators Club teilen. Und dessen Content bleibt euch erhalten. Alle Inhalte von „Train Sim World 2“ können in „Train Sim World 3“ gespielt werden, sodass es mehr zu entdecken gilt.

