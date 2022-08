Soccer Story: Witziges Fußball-Rollenspiel erscheint noch dieses Jahr – Details und Trailer

Hattet ihr schon einmal von „Golf Story“ gehört? Das Rollenspiel erschien 2017 ausschließlich für die Nintendo Switch und ließ euch einen Golfball durch die Welt schlagen, um Rätsel zu lösen und das Abenteuer zu meistern. Nun kommt „Soccer Story“! Von einem anderen Publisher und vor allem einem ganz anderen Entwicklerstudio, aber die Idee kommt einem bekannt vor.

Der Retter des Fußballs

Denn der Publisher No More Robots und das Entwicklerstudio PanicBarn wollen ein komödiantisches Open-World-Rollenspiel rund um einem magischen Fußball auf den Bildschirm zaubern, mit dem man selbstverständlich Rätsel löst. Das Unheil zerstörte die Grundfesten des Fußballs, weshalb niemand auch nur einen Blick auf einen Fußball werfen darf.

Da dies nur die Ruhe vor dem großen Sturm ist, hat der magische Fußball euch erwählt. sodass ihr zum Erlöser des Fußballs werdet. Könnt ihr also die Harmonie in die Welt zurückbringen und den beliebten Sport erneut in das Rampenlicht rücken?

Ihr werdet euren Kopf einsetzen müssen, um Tor-abhängige Quests und Nebenmissionen abzuschließen. Zudem kann man sich auf insgesamt 15 Stunden Gameplay, eine Reihe an Aktivitäten und Events freuen, während man die Fußballkarriere aufbaut und sich gegen die fiesesten Teams zu Wehr setzt. Neben einem Singleplayer-Modus wird es auch einen lokalen Multiplayer für vier Spieler geben-

„Soccer Story“ erscheint im Laufe dieses Jahres für die PlayStation 5, die PlayStation 4, die Xbox Series X/S, die Xbox One, die Nintendo Switch. den PC (via Steam) und Google Stadia. Außerdem wird das Rollenspiel in den Xbox Game Pass kommen.

Weitere Meldungen zu Soccer Story.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren