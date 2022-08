Hogwarts Legacy: Auf 2023 verschoben – Der Releasetermin steht

Nachdem in den vergangenen Tagen das Gerücht die Runde machte, dass „Hogwarts Legacy“ möglicherweise Anfang Dezember für die Konsolen und den PC erscheinen wird, bekam das Open-World-Projekt kurz vor dem Wochenende einen handfesten Releasetermin spendiert.

Enttäuscht sein werden alle, die sich auf das Versprechen verlassen haben, dass „Hogwarts Legacy“ definitiv noch 2022 erscheint. Wie Warner Bros. Interactive Entertainment und die verantwortlichen Entwickler von Avalanche Software einräumten, wird sich das magische Abenteuer nämlich auf Anfang 2023 verschieben.

Als neuer Releasetermin von „Hogwarts Legacy“ wurde heute der 10. Februar 2023 ausgerufen. Allerdings gilt dieser Termin nicht für die Switch-Version. Wann Nintendos Konsolen-Handheld-Hybrid versorgt werden soll, wird laut offiziellen Angaben zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben.

Welche Begebenheiten zur Verschiebung von „Hogwarts Legacy“ auf das kommende Jahr führten, wurde nicht verraten. Stattdessen ist im Rahmen der heutigen Ankündigung lediglich die Rede davon, dass es den Entwicklern von Avalanche Software darum gehen wird, uns „die bestmögliche Spielerfahrung zu liefern“. Um dieses Vorhaben in die Tat umsetzen zu können, benötige das US-Studio schlichtweg noch etwas mehr Zeit.

„Hogwarts Legacy“ wird von offizieller Seite als ein Open-World-Abenteuer beschrieben, in dem es zum ersten Mal möglich sein wird, mit einem selbst erstellten Zauberer beziehungsweise einer selbst erstellten Zauberin nach Hogwarts zu reisen und die magische Welt zu erkunden. Angesiedelt im späten 19. Jahrhundert, wird es euch der Titel ermöglichen, euch für eines der Hogwarts-Häuser zu entscheiden, die Welt von Hogwarts zu bereisen und den Kampf gegen eine düstere Bedrohung aufzunehmen, die den Frieden in der Welt bedroht.

Weitere Meldungen zu Hogwarts Legacy:

„Hogwarts Legacy“ befindet sich für den PC, die PlayStation 4, die PlayStation 5, die Xbox One, die Xbox Series X/S und Nintendos Switch in Entwicklung.

Hogwarts Legacy will launch on February 10, 2023 for PlayStation, Xbox, and PC. The Nintendo Switch launch date will be revealed soon. The team is excited for you to play, but we need a little more time to deliver the best possible game experience. pic.twitter.com/zh0EsOvDb7

— Hogwarts Legacy (@HogwartsLegacy) August 12, 2022