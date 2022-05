Hogwarts Legacy: Fühle die Magie – Immersion Trailer zeigt PS5-Funktionen im Einsatz

Der DualSense-Controller soll als „Erweiterung eures Zauberstabs“ dienen. So beschreibt es der Community Manager von WB Games Avalanche in seinem neuesten Entwickler-Artikel auf dem PlayStation Blog.

Controller-Effekte auf die rechte Seite verlagert

Damit sich das beim Spielen auch so anfühlt, hat das Entwicklerteam alle Zauberstab-Effekte auf die rechte Seite des Controllers verlagert. Egal bei welchem Zauber: Dank des haptischen Feedbacks und der adaptiven Trigger spürt ihr bei der Ausführung jedes Mal einen magischen Widerstand.

Die Controller-Funktionen beziehen sich aber auf noch mehr als nur auf den Zauberstab. So sollt ihr die Zauberei auch beim Besenflug oder während des Zaubertränke-Unterrichts in euren Händen fühlen.

Zudem spielt die LED-Beleuchtung eine wichtige Rolle, da sie sich stets der jeweiligen Spielsituation anpasst. Befindet ihr euch nicht gerade in Aktion, zeigt die Leiste die Farbe des aktuellen Hogwarts-Hauses an. Das wären also:

Ravenclaw: Blau und Bronze

Gryffindor: Scharlachrot und Gold

Slytherin: Grün und Silber

Hufflepuff: Gelb und Schwarz

Um die Atmosphäre der Hogwartsschule optimal zu vermitteln, darf der Sound natürlich nicht vernachlässigt werden. Dank des 3D-Audios der PlayStation 5 dürft ihr einer „einmalig detailreichen Geräuschkulisse“ lauschen. Vor allem mit Kopfhörer sollt ihr das Gefühl haben, mitten im Geschehen zu sein. Wer hingegen mit Lautsprecher spielt, kann zusätzliche Geräusche über den DualSense-Lautsprecher wahrnehmen. Das kann zum Beispiel der Flügelschlag eines Hippogreifs sein.

Einmal mehr sorgt die Turbo-SSD der Konsole für angenehm kurze Ladezeiten. Des Weiteren unterstützt „Hogwarts Legacy“ die Aktivitätskarten und die Spielhilfe-Funktion.

Weitere Meldungen zu „Hogwarts Legacy“:

„Hogwarts Legacy“ kommt Ende des Jahres auf die PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One und den PC. Nachfolgend der erwähnte Immersion-Trailer.

Weitere Meldungen zu Hogwarts Legacy.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren