Hogwarts Legacy: ASMR-Video zeigt Locations, eine Gießkanne und Regen

Während sich "Hogwarts Legacy" der Veröffentlichung in diesem Jahr nähert, zeigt ein ASMR-Video einige Locations des kommenden Titels. Gameplay-Szenen solltet ihr aber nicht erwarten.

Warner Bros. Interactive Entertainment hat zu „Hogwarts Legacy“ ein neues Video veröffentlicht. Es hat eine Länge von mehr als 20 Minuten, was aber nicht bedeutet, dass es sich um einen umfangreichen Walktrough handelt. Vielmehr sollen eure Sinne nach ASMR-Manier beruhigt werden.

Neben den Regen- und Gewittergeräuschen gewährt das Video einen Blick auf einige der Locations von „Hogwarts Legacy“, wobei die Schule und weitere Teile des Geländes in den Fokus rücken. Auch könnt ihr beobachten, wie eine Gießkanne ein Eigenleben entwickelt. Eingebettet ist das ASMR-Video unterhalb dieser Zeilen.

Hogsmeade, anpassbarer Charaktere und weitere Details

Zeitlich ist das Fantasy-RPG in den späten 1800er Jahren angesiedelt und folgt einem Hogwarts-Schüler in seinem fünften Jahr an der Schule für Hexerei und Zauberei. Der von den Spielern gesteuerte Charakter ist vollständig anpassbar und besitzt offenbar den Schlüssel zu einem „uralten Geheimnis, das die Welt der Zauberer zu zerreißen droht“. Gleichzeitig kann er sich die Macht uralter Magie zunutze machen.

Jenseits von Hogwarts befindet sich Hogsmeade, wo sich eine Reihe von Händlern versammelt hat. In der Wildnis wiederum können die Spieler magische Tiere retten, Verliese und Gewölbe erforschen und Duelle mit dunklen Zauberern bestreiten. Ebenfalls wird es eine Reihe von Schwierigkeitsoptionen geben, sodass die Nutzer des Spiels den Grad der Herausforderung selbst bestimmen können.

In Bezug auf das Gameplay kann der zu steuernde Charakter in „Hogwarts Legacy“ eine Reihe von Klassen verwenden, die auf Zauberei, Verteidigung gegen die dunklen Künste, Kräuterkunde und Zaubertränke spezialisiert sind. Gleichzeitig steht es den Spielern frei, die Schule und ihr Gelände zu erkunden, und zwischen den Unterrichtsstunden im Gemeinschaftsraum auf Mitschüler zu treffen.

„Hogwarts Legacy“ erscheint in der kommenden Weihnachtssaison für PS4, PS5, Xbox Series X/S, Xbox One und PC. Nachfolgend ist das erwähnte ASMR-Video eingebettet. Mehr zu „Hogwarts Legacy“ findet sich in unserer wachsenden Themen-Übersicht zum Spiel.

