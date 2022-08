The Valiant: Erstes Gameplay zum Echtzeit-Strategiespiel

The Valiant:

Erstes Gameplay für "The Valiant": Auf dem THQ Nordic Digital Showcase gab es erste Gameplay-Szenen zum strategischen Rollenspiel zu sehen.

"The Valiant" lässt euch eine Ritter-Truppe leiten.

Auf dem Showcase von THQ Nordic war unter anderem das Strategie-RPG „The Valiant“ zu sehen. Nachdem die Ankündigung im Mai erfolgte, durften die Fans nun einen ersten Blick auf das Gameplay werfen.

„Ziehe deine Klinge für eine neue Generation von RTS-Kämpfen“, lesen wir im Trailer. Es ist also ein Echtzeit-Strategiespiel, in dem der Nahkampf eurer Armee voll im Fokus steht. Eine Basis aufzubauen soll wiederum nicht von Bedeutung sein.

Hier der Gameplay-Trailer:

Nicht nur Singleplayer-Fans, sondern auch Multiplayer-Liebhaber kommen auf ihre Kosten. Die erstgenannte Fraktion kann eine klassische Story-Kampagne angehen, während letztere Gruppe sich zwischen zwei Möglichkeiten entscheiden darf. Enthalten ist nämlich ein Koop-Modus, der euch mit zwei Freunden gegnerische Horden bekämpfen lässt. Steht ihr mehr auf Player-versus-Player-Gefechte, werdet ihr euch in einem Modus beweisen, der an Capture the Flag erinnert.

Als Schauplatz dient das Europa während des fünften Kreuzzuges. Mittelalter-Fans dürften also an „The Valiant“ Gefallen finden.

Die Handlung dreht sich um Theoderich von Aktenburg. Sein Bruder verfolgt das Ziel, eine antike Reliquie zusammenzusetzen. Dafür startet er einen Kreuzzug durch den europäischen Kontinent und das Heilige Land. Weil dieses Vorhaben schwerwiegende Auswirkungen haben könnte, begibt sich Aktenburg auf eine gefährliche Reise.

„The Valiant“ wird für die PS5, Xbox Series X/, PS4, Xbox One und PC entwickelt. Wann genau das Spiel auf den Markt kommt, ist noch offen.

