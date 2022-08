Ship of Fools: Seefahrer-Roguelite erhält einen Release-Termin

Wer Roguelike-Action liebt, der wird sich aktuell sicher Hals über Kopf in das verführerische Kult-Gameplay von "Cult of the Lamb" stürzen. Doch vielleicht seid ihr ja bis zum 22. November erfolgreicher Sektenführer geworden und habt dann Luft für ein neues Abenteuer? Mit "Ship of Fools" erwartet euch nämlich ein Roguelite für Seefahrer und Piraten!

Ahoi, ihr Landratten! Seid ihr bereit, in See zu stechen und mit einer Nussschale den Gezeiten zu trotzen? Sucht ihr nach flotter Seefahrer-Action, egal ob allein oder zu zweit? Dann solltet ihr bei „Ship of Fools“ ansteuern, das ab dem 22. November garantiert auch euren Plattform-Hafen anläuft!

Entwicklerstudio Fika und Indie-Publisher Team17 haben nämlich vor, zusammen mit euch das Meer zu erobern und laden euch deshalb zu brandneuer Roguelite-Action ein. Was euch auf offener See erwartet und wie ihr damit fertig werdet, das verrät der neue Release-Termin-Trailer zum Spiel.

Ship of Fools: Narren auf See

Die Narren in „Ship of Fools“ begeben sich aber natürlich nicht ohne Grund in Lebensgefahr: Weil der große Leuchtturm beschädigt ist und so das Archipel nicht mehr schützen kann, ist nämlich die Aquapokalypse hereingebrochen – ein Sturm aus der Hölle, der das Land mit abscheulichen Kreaturen überschwemmt!

Um die Katastrophe einzudämmen und das Archipel zu retten, schwingt ihr euch daher an Bord eures treuen Schiffs Stormstrider und begebt euch allein oder zu zweit in unbarmherzige Seeschlachten, bei denen ihr eure Kanonen alles feuern lasst, was ihr unter Deck finden könnt.

Mit der Stormstrider arbeitet ihr euch also langsam aber sicher durch den ewig währenden Sturm, um den dort lauernden Seeungeheuern Einhalt zu gebieten und das Land von der nassen Plage zu befreien. Dank der mobilen Seeschlachten erinnert „Ship of Fools“ dabei an ein Tower-Defense-Spiel, bei dem ihr mit euren Kanonen eure Gegner in Schach halten müsst.

Damit euch beim Kampf gegen die Seemonster nicht langweilig wird, sorgt „Ship of Fools“ in bester Roguelike-Manier natürlich für viel Abwechslung: Eure Spielcharaktere, die titelgebenden Fools, kommen mit vielen verschiedenen Eigenschaften daher, die Partien immer wieder anders beeinflussen. Außerdem erwarten euch über 100 Artefakte und Schätze, die auf der unbarmherzigen Seereise helfen.

„Ship of Fools“ erscheint am 22. November für die PlayStation 5, die Xbox Series, die Nintendo Switch und den PC via Steam. Schon jetzt könnt ihr das Seefahrer-Roguelite bei Steam auf eure Wunschliste schieben, um den Release-Termin nicht zu verpassen und die Entwickler zu unterstützen.

