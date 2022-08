Ghostbusters Spirits Unleashed: Termin für PS4 und PS5 steht fest

"Ghostbusters: Spirits Unleashed" hat einen Termin erhalten. Ab dem 18. Oktober 2022 können sich Spieler in das Spuk-Getümmel stürzen.

Das asymmetrische Vier-gegen-Eins-Multiplayerspiel „Ghostbusters: Spirits Unleashed“ hat einen Termin erhalten und wird demnach am 18. Oktober 2022 für PS5, Xbox Series X/S, PS4, Xbox One und PC erscheinen, wie der Entwickler IllFonic in den Abendstunden bekanntgab.

Vorbestellungen im Handel sind bereits möglich. Digitale Vorbestellungen werden am 18. August 2022 freigeschaltet und beinhalten einen Vorabzugriff auf Slimer, einen benutzerdefinierten Partikelwerfer und ein Protonenpaket sowie spezielle Kleidungsfarben.

Tretet im Team gegen Geister an

„Die Reaktion der Ghostbusters-Fans hat uns umgehauen“, meint Charles Brungardt, CEO von IllFonic, in der heutigen Pressemitteilung. „Die Bekanntgabe eines Datums und die Eröffnung der Vorbestellungen für Ghostbusters: Spirits Unleashed fühlt sich an wie eine außerkörperliche Erfahrung. Und wir können es kaum erwarten, dass jeder am Dienstag, den 18. Oktober, dasselbe Gefühl hat.“

In „Ghostbusters: Spirits Unleashed“ bilden Spieler ein Team mit bis zu drei anderen Geisterjägern und stehen vor der Aufgabe, Geister aufzuspüren, die an verschiedenen Orten ihr Unwesen treiben. Dabei spüren sie paranormale Aktivitäten mit dem P.K.E.-Meter auf und nutzen es, um einen Kurzstreckenimpuls auszulösen, der die Bewegung der Geister verhindert.

„Entdecke versteckte Risse, die als Spawn-Punkte und Teleportationsportale der Geister dienen, und zerstöre sie. Setze die mächtigen Partikelwerfer ein, um den Geist zu fangen, stelle ihm eine Falle und locke ihn in die Falle, bevor er entkommt“, so die Macher.

Währenddessen arbeitet der Geist allein und streift durch Schauplätze wie das Museum, ein verlassenes Gefängnis und andere Orte, darunter ein neuer Bereich, der auf der Gamescom enthüllt werden soll. Er kann Objekte in Besitz nehmen, um den Gesamtprozentsatz des Spuks zu erhöhen, die Geisterkraft wiederzuerlangen oder einfach eine Massenhysterie auszulösen. Ebenfalls gilt es, Schleim einzusetzen, um Geisterjäger vorübergehend zu betäuben.

Die Matches können auf einer Kombination aus Freunden und einem zufälligen Matchmaking basieren und/oder KI-Bots zum Einsatz kommen lassen. Ebenfalls gibt es einen Solomodus, der zu einer Mission einlädt. Und Spieler dürfen die Ausrüstung der Geisterjägers an der Werkbank gestalten und die Änderungen mit einigen Zielübungen in der benachbarten Gasse testen.

