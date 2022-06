Ghostbusters Spirits Unleashed: Erste Gameplay-Szenen aus der kooperativen Geisterjagd

Mit „Ghostbusters: Spirits Unleashed“ kündigten die „Friday the 13th: The Game“- und „Predator: Hunting Grounds“-Macher von Illfonic im März einen weiteren asymmetrischen Multiplayer-Titel für die Konsolen und den PC an.

In Zusammenarbeit mit der GameInformer stellte das US-Studio nun das erste Gameplay-Video zu „Ghostbusters: Spirits Unleashed“ bereit, das euch einen Eindruck von dem vermittelt, was spielerisch auf euch zukommt. Während bis zu vier Spieler beziehungsweise Spielerinnen in die Rolle der bekannten Geisterjäger schlüpfen, treibt ein weiterer Nutzer in Form eines Geistes sein Unwesen.

Die Aufgabe der Ghostbusters besteht wenig überraschend darin, dem Treiben des Geistes ein Ende zu setzen und diesen einzufangen. Übernehmt ihr die Kontrolle über den Geist, steht ihr hingegen vor der Aufgabe, mit Tricks, Täuschung und Ektoplasma die Oberhand zu gewinnen und die Welt so gruselig wie möglich zu gestalten.

Entwickler zogen verschiedene Medien zur Inspiration heran

Genau wie die Geister verfügen auch die Ghostbusters über individuelle Fähigkeiten, mit denen sie Jagd auf die Geister machen – darunter ihre Protonenstrahler und die Geisterfallen. Bei den Arbeiten an „Ghostbusters: Spirits Unleashed“ griffen die Entwickler von Illfonic laut eigenen Angaben auf diverse Medien zurück, um für eine möglichst authentische „Ghostbusters“-Erfahrung zu sorgen.

„The Real Ghostbusters, die Comics. Ich bin ein riesiger Ghostbuster-Fan. Ich bin mit all den Actionfiguren aufgewachsen, ich habe Protonenpakete aus Pappe gemacht und bin mit kaputten Besen und so herumgelaufen. Ich habe viel von diesem Zeug verwendet, und wir gehen eine Menge des Kanons von allem durch“, führte Illfonics kreatives Oberhaupt Jared Gerritzen in einem Interview im März auf.

„Ghostbusters: Spirits Unleashed“ befindet sich unter anderem für die PlayStation 4 sowie die PlayStation 5 in Entwicklung und soll im Laufe des Jahres erscheinen.

