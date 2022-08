New Tales from the Borderlands: Enthüllung im Zuge von Opening Night Live 2022 angedeutet

New Tales from the Borderlands:

Nachdem vor wenigen Tagen der mögliche Releasetermin von "New Tales from the Borderlands" geleakt wurde, könnte dieser am heutigen Abend offiziell bestätigt werden. Wie angedeutet wurde, gehört das Story-Adventure nämlich zu den Titeln, die im Zuge des heute stattfindenden "Opening Night Live"-Events vorgestellt werden.

"New Tales from the Borderlands" erscheint wohl im Oktober 2022.

Vor ein paar Monaten kündigten die Entwickler von Gearbox Software die laufenden Arbeiten am Story-Adventure „New Tales from the Borderlands“ an, das sich für die Konsolen und den PC in Entwicklung befindet.

Nachdem uns vor wenigen Tagen unbestätigte Story-Details und ein möglicher Releasetermin in Form des 21. Oktober 2022 erreichten, könnte der Termin am heutigen Abend offiziell bestätigt werden. Wie Produzent und Moderator Geoff Keighley via Twitter andeutete, wird sich „New Tales from the Borderlands“ nämlich unter den knapp 30 Titeln befinden, die im Rahmen des „Opening Night Live“-Events zur Gamescom 2022 präsentiert werden.

Dies lassen zumindest entsprechende Silhouetten vermuten, die von Keighley geteilt wurden.

Eine Geschichte für ein erwachsenes Publikum?

Vor wenigen Tagen wurde „New Tales from the Borderlands“ in Singapur mit einer Alterseinstufung versehen und bekam dort das M18-Rating verpasst. Somit richtet sich das Adventure laut den Behörden in Singapur lediglich an ein erwachsenes Publikum. Wie sich der Beschreibung der Alterseinstufung des Weiteren entnehmen lässt, geht es in „New Tales from the Borderlands“ nicht nur recht blutig zur Sache. Gleichzeitig warten immer wieder moralische Entscheidungen, mit denen die Spieler und Spielerinnen aktiv Einfluss auf den weiteren Verlauf der Geschichte nehmen können.

Weiter wird berichtet, dass das Story-Adventure die Geschichte von drei Protagonisten erzählt, die sich mit allerlei Herausforderungen und Widersachern konfrontiert sehen. Angaben, die auch zu der von Geoff Keighley geteilten Grafik passen. Daher können wir wohl davon ausgehen, dass wir heute Abend mehr erfahren und die ersten Gameplay-Szenen zu „New Tales from the Borderlands“ zu Gesicht bekommen werden.

Starten wird das „Opening Night Live“-Event um 20 Uhr unserer Zeit.

