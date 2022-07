New Tales from the Borderlands: Alterseinstufungen deuten auf baldige Enthüllung hin

New Tales from the Borderlands:

Im April kündigten die Entwickler von Gearbox Software einen Nachfolger zum Adventure "Tales from the Borderlands" an. Nachdem bisher nur von einer Enthüllung im Sommer die Rede war, könnte eine aktuelle Alterseinstufung darauf hindeuten, dass die Vorstellung des Sequels unmittelbar bevorsteht.

Das neue "Tales from the Borderlands" soll im Sommer enthüllt werden.

Nachdem sich die Community in den vergangenen Jahren immer wieder für einen Nachfolger zum unterhaltsamen Adventure „Tales from the Borderlands“ einsetzte, hatten die Verantwortlichen von Gearbox Software vor einigen Wochen endlich ein Einsehen mit den Fans.

Wie das Studio hinter der „Borderlands“-Reihe im April dieses Jahres bekannt gab, wird derzeit an einem neuen „Tales from the Borderlands“-Titel gearbeitet. Allzu viele Details zu dem neuen Projekt ließen sich die Macher von Gearbox Software bisher nicht entlocken und kündigten lediglich an, dass der Nachfolger im Laufe des Sommers enthüllt werden soll.

Eine aktuelle Alterseinstufung aus Südkorea könnte darauf hindeuten, dass die offizielle Präsentation des neuen „Tales from the Borderlands“-Abenteuers in Kürze erfolgen wird.

Offenbar auch eine Deluxe-Edition geplant

Laut der besagten Alterseinstufung könnte der Nachfolger den Namen „New Tales from the Borderlands“ tragen. Unklar ist allerdings, ob wir es hier in der Tat mit dem finalen Namen des Sequels oder nicht doch einem Arbeitstitel zu tun haben. Ebenfalls interessant ist in diesem Zusammenhang, dass das Rating-Board in Südkorea sowohl eine Standard-Edition als auch eine Deluxe-Edition von „New Tales from the Borderlands“ mit einer Alterseinstufung versah.

Daher können wir wohl davon ausgehen, dass neben der Standard-Ausgabe auch eine Sammler-Edition zum neuen „Tales from the Borderlands“ veröffentlicht wird. Nachdem das ursprüngliche „Tales from the Borderlands“ noch von Telltale Games entwickelt wurde, werden für den Nachfolger die „Borderlands“-Macher von Gearbox Software selbst verantwortlich sein. Versprochen werden unter anderem neue Charaktere, was natürlich die Frage aufwerfen dürfte, ob wir uns trotz allem auf ein Wiedersehen mit Rhys und Fiona freuen dürfen oder ob die beiden Hauptcharaktere des ersten Teils dieses Mal außen vor bleiben.

„New Tales from the Borderlands“, oder wie auch immer der Nachfolger im Endeffekt heißen wird, soll noch 2022 für den PC und die Konsolen erscheinen.

