Tales From The Borderlands: Nachfolger angekündigt – Enthüllung im Sommer

Wie die Verantwortlichen von Gearbox Software bekannt gaben, wird derzeit an einem Nachfolger zu "Tales From The Borderlands" gearbeitet. Die offizielle Enthüllung des Sequels wird laut dem Studio im Laufe des Sommers erfolgen.

Mit „Tales from the Borderlands“ veröffentlichten Gearbox Software und die Entwickler von Telltale Games im Jahr 2014 ein Adventure auf Basis der beliebten „Borderlands“-Marke, das sowohl von den Spielern als auch den Kritikern sehr positiv aufgenommen wurde.

Vor allem die spannende Geschichte, der Humor und die teilweise schrägen Charaktere wussten seinerzeit zu gefallen. Nachdem sich die Community in den vergangenen Jahren immer wieder für einen Nachfolger zu „Tales from the Borderlands“ einsetzte, wurde dieser nun offiziell angekündigt. Im Gegensatz zu damals wird Gearbox Software allerdings nicht nur in beratender Rolle tätig sein.

Stattdessen wird das texanische Studio den Nachfolger zu „Tales from the Borderlands“ selbst entwickeln. 2K Games hingegen wird als Publisher des Adventures fungieren.

Der Release erfolgt in diesem Jahr

Wie die Verantwortlichen von Gearbox Software im Rahmen der offiziellen Ankündigung ausführten, wird das neue „Tales from the Borderlands“-Abenteuer im Laufe des Sommers vorgestellt beziehungsweise offiziell enthüllt. Der Release des Titels soll noch 2022 erfolgen. Welche Plattformen im Detail versorgt werden, verriet das Studio zwar nicht, wir können aber wohl davon ausgehen, dass wir es hier mit einem Multiplattform-Projekt für den PC, die PlayStation-Systeme, die Xbox-Konsolen und möglicherweise auch Nintendos Switch zu tun haben.

Da das Sequel zu „Tales from the Borderlands“ bei einem ganz neuen Entwicklerstudio entsteht, sind aktuell natürlich noch ein paar Fragen offen. Unklar ist derzeit beispielsweise, ob die Geschichte des Nachfolgers an die Geschehnisse des ersten „Tales from the Borderlands“-Titels anknüpfen oder zu einer ganz anderen Zeit beziehungsweise an einem ganz anderen Ort spielen wird. Zwar ist in der offiziellen Ankündigung die Rede von „neuen Charakteren“, in wie weit das Ganze ein Wiedersehen mit Rhys und Fiona ausschließt, bleibt jedoch abzuwarten.

Freuen wir uns das auf die ersten konkreten Details, die in den kommenden Monaten folgen werden.

There are more stories to explore in the #Borderlands universe. An all new Tales from the Borderlands adventure is coming in 2022 from @GearboxOfficial and @2K. Stay tuned for a full announcement this summer! pic.twitter.com/xsFbRZ5eHo — Borderlands (@Borderlands) April 21, 2022

