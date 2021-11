Borderlands 3: Der schnellstverkaufte Titel in 2K Games‘ Geschichte – Neue Zahlen bestätigt

Im aktuellen Geschäftsbericht zum am 30. September 2021 zu Ende gegangenen Quartal nannte Take-Two Interactive Verkaufszahlen zu ausgewählten Titeln.

Während „GTA 5“ beispielsweise 155 Millionen Mal ausgeliefert wurde, bringt es das Western-Abenteuer „Red Dead Redemption 2“ auf 39 Millionen ausgelieferte beziehungsweise digital verkaufte Spiele. Auch zur „Borderlands“-Reihe wurden frische Verkaufszahlen veröffentlicht. Laut Take-Two Interactive belaufen sich die Verkaufszahlen von „Borderlands 3“ auf 14 Millionen abgesetzte Einheiten. Damit schwang sich der Loot-Shooter zum bisher schnellstverkauften Titel in der Geschichte von 2K Games auf.

Borderlands 2 nach wie vor der meistverkaufte Ableger

Rund um den Globus bringt es die „Borderlands“-Reihe auf 72 Millionen verkaufte Spiele. Mit über 25 Millionen ausgelieferten und digital verkauften Exemplaren handelt es sich bei „Borderlands 2“ sowohl um den meistverkauften Ableger der Reihe als auch den erfolgreichsten Titel in der Unternehmensgeschichte von 2K Games.

Weiter geht es mit der Reihe im kommenden Jahr. So arbeiten die Entwickler von Gearbox Software aktuell am „Borderlands“-Spin-off „Tiny Tina’s Wonderlands“. Dieser wird am 25. März 2022 für den PC, die PlayStation 4, die PlayStation 5, die Xbox One sowie die Xbox Series X/S veröffentlicht.

Zudem wird „Borderlands 3“ auch weiterhin mit kleineren Updates und Events unterstützt, die die Spieler weiter bei Laune halten sollen.

