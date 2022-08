God of Rock: Rhythmischer Fighting-Titel mit einem ersten Trailer vorgestellt

God of Rock:

Mit "God of Rock" kündigte der Publisher Modus Games einen Fighting-Titel der etwas anderen Art an, in dem es vor allem auf das eigene Rhythmusgefühl ankommt. Ein erster Trailer stellt euch die tragenden Spielmechaniken etwas näher vor.

"God of Rock" erscheint im Winter.

Mit „God of Rock“, das bei einem hauseigenen Studio in Brasilien entsteht, kündigte der Publisher Modus Games einen ungewöhnlichen Fighting-Titel für die Konsolen und den PC an.

Die Geschichte dreht sich um den namensgebenden Gott des Rocks, der die besten Musiker des Universums zum Kampf um die musikalische Vorherrschaft versammelt. Im spielerischen Bereich vereint „God of Rock“ laut Entwicklerangaben die Elemente eines klassischen Fighting-Titels mit denen eines Rhythmus-basierten Geschicklichkeits-Titels.

Trefft die Noten im Takt

Um eure Widersacher in die Knie zu zwingen, versucht ihr die Noten möglichst im Takt zu treffen und dadurch Energie aufzuladen, die wiederum genutzt werden kann, um mächtige EX- und Spezial-Moves auszuführen, die massiven Schaden anrichten. Gleichzeitig ist es mit den Spezialmanövern möglich, die Songs des eigenen Gegners noch komplexer zu gestalten und sich so einen nicht zu unterschätzenden Vorteil zu verschaffen.

Die Königsdisziplin stellen die verheerenden Superattacke dar, mit denen es möglich ist, seinem Widersacher den Rest zu geben. Wie sich „God of Rock“ spielt, verrät euch der erste Gameplay-Trailer, der im Rahmen der offiziellen Ankündigung des rhythmischen Fighting-Titels veröffentlicht wurde.

„God of Rock“ erscheint im Winter für den PC, die PlayStation 4, die PlayStation 5, die Xbox One, die Xbox Series X/S und Nintendos Switch.

