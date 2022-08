We Are OFK: Das musikalische Abenteuer ist ab sofort erhältlich – Launch-Trailer

We Are OFK:

Das musikalischen Episodenabenteuer "We Are OFK" ist ab sofort für die PlayStation 5, die Nintendo Switch und den PC erhältlich. Ein Launch-Trailer stimmt auf die Geschichte ein!

Die Findungsphase und der spätere Alltag einer Band können sehr aufwühlend sein. Mit dem neuesten musikalischen, episodischen Biopic „We Are OFK“ möchte das unabhängige Entwicklerstudio Team OFK eine packende Geschichte erzählen. Ab heute sind die ersten beiden Episoden auf der PlayStation 5, der Nintendo Switch und dem PC erhältlich.

Ein hoffnungsvoller musikalischer Durchbruch

In „We Are OFK“ erlebt ihr die Geschichte einer Indie-Popband, die unbedingt en Einstieg in das Musikgeschäft schaffen möchte. Über insgesamt fünf Episoden wird man die Dialoge und alle Geschicke beeinflussen, wobei man Los Angeles an verschiedensten Orten entdecken kann. Ein „kleiner autobiografischer Film“ ist letztendlich die Belohnung, die die Spieler in diesem Abenteuer erwarten können.

Dabei stehen die Musik und die Schwierigkeiten der Musikproduktion ebenso im Mittelpunkt, wie die Möglichkeit nie den Durchbruch zu schaffen. Meist sind Musikfilme inspirierend und in „We Are OFK“ wird das Rampenlicht auf eine Hobbyband gerichtet, die sich all diesen Herausforderungen stellt, von der Videoproduktion über den normalen beruflichen Alltag bis hin zu den Auftritten.

Mit einem offiziellen Launch-Trailer gewähren uns die Entwickler noch einmal einen Blick auf „We Are OFK“. Fortan werden die weiteren Episoden im Wochenrhythmus veröffentlicht. Viel Vergnügen mit dem stilvollen Indie-Pop!

