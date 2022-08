New Joe & Mac – Caveman Ninja: Der Arcade-Klassiker kehrt im November zurück – Erster Gameplay-Trailer

Der Publisher Microids sowie Mr. Nutz Studio haben einen groben Erscheinungszeitraum für „New Joe & Mac: Caveman Ninja“ bekanntgegeben. Demnach soll der Action-Platformer bereits im November 2022 für die PlayStation 5, die PlayStation 4, die Xbox Series X/S, die Xbox One, die Nintendo Switch und den PC (via Steam) veröffentlicht werden. Für die PlayStation 5, die PlayStation 4 und die Nintendo Switch soll auch eine physische „T-Rex Edition“ auf den Markt gebracht werden.

Neue Inhalte für den Klassiker

In „New Joe & Mac: Caveman Ninja“ versetzt euch in den prähistorischen Dschungel und lässt euch mit den beiden Höhlenmenschen Joe und Mac ein einzigartiges Abenteuer erleben. Die beiden leben in einem friedlichen Dorf bis ein paar Neandertaler alle Frauen des Dorfes entführten. Nun liegt es an den beiden alle Frauen zu retten, gegen tödliche Dinosaurier sowie fleischfressende Pflanzen zu kämpfen und diesen Action-Platformer zu überstehen.

Da es sich um eine Neuauflage eines Arcade-Klassikers handelt, bekommen Fans des Originals auch neue Grafiken spendiert, wobei die Entwickler auch einige weitere Inhalte hinzugefügt haben. Darunter finden sich zwei neue Spielmodi: Arcade Mode (Remake) sowie Extended Mode. Zudem kann man das Abenteuer auch im kooperativen Mehrspieler genießen, sodass man sich einen Freund schnappen sollte.

Außerdem haben die Entwickler jedem Modus auch neue Funktionen spendiert. Ein Trainingsmodus, ein Boss Rush, ein Score Attack sowie ein Speed Run-Modus komplettieren diese ultimative Neuauflage. Wer sich die physische „T-Rex Edition“ gönnt, bekommt neben dem eigentlichen Spiel auch zwei Aufkleberblätter, eine Sammelkarte und einen 3D-Schlüsselanhänger.

Ein Gameplay-Trailer rundet die heutige Ankündigung zu „New Joe & Mac: Caveman Ninja“ ab.

