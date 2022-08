SNK vs Capcom: Beide Seiten sollen an einer Wiederbelebung des Crossover-Kampfspiels interessiert sein

Seit Jahrzehnten sind die japanischen Spielehersteller SNK und Capcom an der Spitze des Kampfspiel-Genres zu finden. Mit Marken wie „The King of Fighters“, „Fatal Fury“, „Street Fighter“ oder auch „Marvel vs. Capcom“ konnten beide Unternehmen immer wieder herausstechen und einige der bahnbrechendsten Vertreter dieses Sektors veröffentlichen.

Der erste Schritt wurde getan

Zwischen 1999 und 2006 hatte man gemeinsam sieben Spiele der Crossover-Reihe „SNK vs. Capcom“ veröffentlicht, aber bis auf gelegentliche Neuauflagen ist seit jeher nichts mehr zur Marke erschienen. Doch gegenüber den Kollegen von VGC hat Yasuyuki Oda, Producer bei SNK, verraten, dass beide Unternehmen Interesse an einer Wiederbelebung vin „SNK vs. Capcom“ haben.

Im Rahmen der EVO 2022 hatte man kollaborative Werbeplakate verkauft, die das Interesse der Öffentlichkeit noch einmal untermauerten. Auf die Frage hin, ob Oda selbst an einem Revival interessiert sei, sagte er: „Definitiv in Zukunft. Das ist etwas, von dem ich denke, das jeder auf allen Seiten, in beiden Parteien, Realität werden lassen möchte. Besonders, nachdem wir die Reaktion auf die EVO-Poster gesehen haben … es hat uns dabei geholfen noch einmal zu bestätigen, dass es womöglich eines der am meisten gewünschten Dinge der Fighting Community auf der ganzen Welt ist.“

Allerdings gibt es aktuell noch keine konkreten Pläne. Man habe noch nicht wirklich im Detail mit Capcom geredet, wobei es als ein vager Kommentar durchaus schon einmal im Raum stand. Man habe jedoch bereits eine Menge Erfahrung mit Crossovers, nachdem man Geese und Akuma in „Tekken 7“, Terry Bogard in „Fighting EX Layer“ sowie in „Super Smash Bros. Ultimate“ und Baiken in „Samurai Showdown“ umgesetzt hatte.

In letzter Zeit habe man jedoch nicht wirklich mit Capcom zusammengearbeitet, weshalb die Poster der erste Schritt in die entsprechende Richtung waren. Jetzt stellt sich nur die Frage, wie viele Jahre man auf einen neuen „SNK vs. Capcom“-Teil warten muss. „20 Jahre sind definitiv zu lang für mich. Wir werden es versuchen und es in 10 schaffen“, sagte Oda abschließend.

Sollten die beiden Unternehmen eine entsprechende Ankündigung vornehmen, lassen wir euch davon wissen.

Quelle: VGC (via Gematsu)

