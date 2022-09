LEGO Star Wars The Skywalker Saga: Galactic Edition mit 30 neuen Charakteren angekündigt

Warner Bros. Games und TT Games haben für „LEGO Star Wars: The Skywalker Saga“ die Galactic Edition angekündigt und veröffentlichen die erweiterte Fassung am 1. November 2022 für PS5, Xbox Series X/S, PS4, Xbox One, PC und Switch. Preislich schlägt die neue Edition mit 80 Dollar auf den Konsolen und 70 Dollar auf dem PC zu Buche.

Charakter Collection 2 mit sechs neuen Packs

Die Galactic Edition umfasst neben dem Grundspiel sechs neue Packs, die in der Character Collection 2 zusammengefasst sind. Dabei handelt es sich um „Star Wars: Andor“, das „LEGO Star Wars: Summer Vacation TV Special“, „Star Wars: Obi-Wan Kenobi“, „Star Wars: The Book of Boba Fett“, „Star Wars: Rebels“ und „Star Wars: The Clone Wars“. Sie fügen dem Spiel mehr als 30 neue Charaktere hinzu.

Außerdem sind die sieben Packs aus der ursprünglichen Character Collection enthalten, darunter „The Mandalorian Season 1“, „Solo: A Star Wars Story“, „The Classic Characters“, „The Trooper Pack“, „Rogue One: A Star Wars Story“, „The Mandalorian Season 2“ und „The Bad Batch“.

Besitzer von „LEGO Star Wars: The Skywalker Saga“ müssen die Galactic Edition natürlich nicht zusätzlich erwerben, um in den Genuss der zusätzlichen Inhalte zu kommen. Die Character Collection 2 kann einzeln für 14,99 Dollar erworben werden. Zusammen mit dem ersten Pack sind es als Bundle 24,99 Dollar. Einzelne Charakter-Packs werden auch à la carte für 2,99 Dollar verkauft.

Warner Bros. Games und TT Games gaben ebenfalls bekannt, dass „LEGO Star Wars: The Skywalker Saga“ seit der Veröffentlichung im April mehr als sechs Millionen Spieler anziehen konnte, was nicht mit der tatsächlichen Verkaufszahl gleichzusetzen ist.

Das könnte euch ebenfalls interessieren:

„LEGO Star Wars: The Skywalker Saga“ ist für PC, PS4, PS5, Switch, Xbox One und Xbox Series X/S erhältlich. Nachfolgend könnt ihr euch Bilder zu den heute gemachten Ankündigungen anschauen.

Weitere Meldungen zu LEGO Star Wars: The Skywalker Saga.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren