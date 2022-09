F1 22: Update 1.10 liefert den China/Shanghai International Circuit und weitere Bugfixes

Wie Electronic Arts und die verantwortlichen Entwickler von Codemasters bekannt gaben, steht auf allen Plattformen, für die das Rennspiel erhältlich ist, ab sofort ein neues Update zu „F1 22“ bereit.

Zu den Highlights des frisch veröffentlichten Updates 1.10 gehört der China/Shanghai International Circuit, der den Weg ins Spiel findet und ab sofort im Zeitfahren, in der Karriere oder in den verschiedenen Multiplayer-Modi befahren werden kann. Darüber hinaus halten die Ferrari Special Edition-Lackierungen für einen begrenzten Zeitraum Einzug in „F1 22“.

Abgerundet wird das Update auf die Version 1.10 von verschiedenen Bugfixes und Verbesserungen wie beispielsweise Optimierungen im Bereich der künstlichen Intelligenz. Welche Änderungen und Optimierungen im Detail geboten werden, verrät euch der übersetzte Changelog.

Das Update 1.10 im Detail

Verbesserte KI-Racecraft-Logik und überarbeitete Aggressionsstufen bei Überholversuchen

Es wurde ein Problem behoben, bei dem die KI übermäßig langsam fuhr und die Strecke in Cooldown-Runden im Qualifying blockierte

Es wurde ein Problem mit inkonsistentem Bordsteinaufprallverhalten bei unterschiedlichen Bildraten auf dem PC behoben

Verbessertes KI-Rennfahrzeugverhalten zwischen den Kurven 2 und 3 in Niederlande/Zandvoort

Verbessertes KI-Bewusstsein und Rennfahrzeug zwischen Kurve 9 und der Einfahrt in die Boxengasse in Österreich

Zuvor inkorrekte Straflogik beim Einfahren in die Boxengasse bei France/Paul Ricard behoben

Behebung eines Problems, bei dem Spieler in Kurve 7 von Abu Dhabi/Yas Marina falsche Strafen erhalten konnten

In Kurve 3 in Aserbaidschan/Baku eine falsche Unebenheit in der Streckenoberfläche abgeflacht

Es wurde ein Problem behoben, bei dem in einigen Fällen die Host-Migration beim Laden in eine spielübergreifende soziale Lobby zu geteilten Lobbys führen kann

Es wurde ein Problem behoben, bei dem Positionen im Training und Qualifying mit mehr als drei Dezimalstellen falsch berechnet wurden

Behebung eines Problems, bei dem Sponsoren nicht auf dem Auto von „Mein Team“ angezeigt wurden, wenn Highlights im Theatermodus angesehen wurden

Behebung eines Problems im Fotomodus, bei dem Bilder verpixelt werden können, wenn die Verschlusszeit angepasst wird

Es wurde ein Problem behoben, bei dem ein Loch an der Basis der Halo-Säule vorhanden war, wenn sie auf dem Mercedes und dem Player Car ausgeschaltet wurde

Die Autonummer von Max Verstappen in Social Play-, LAN- und Featured Event-Sitzungen wurde korrigiert

Grand Prix – Es wurde ein Problem behoben, bei dem Sprintrennen möglicherweise nicht angezeigt wurden, wenn in der Wochenendstruktur der Weltmeisterschaft 2022 „Authentisch“ ausgewählt wurde

Es wurde ein Problem behoben, bei dem die Fokusstatistik für alle Fahrer in „Mein Team“ zu niedrig war

Es wurde ein Problem behoben, bei dem die Drehzahlmesser bei Logitech-Radständen nicht funktionierten

Es wurde ein Problem behoben, bei dem Telemetrieinformationen für Rennstrategie und freie Trainingssitzungen fehlten

Es wurde ein Problem behoben, bei dem einige aktuelle F1 22-Fahrernummern zur Verwendung mit dem erstellten Fahrer ausgewählt werden konnten

Es wurde ein Problem behoben, bei dem „Benutzerdefiniertes Raster“ in Social Play die Startpositionen der Spieler nicht veränderte

Es wurde ein Problem behoben, bei dem das Spiel in einigen Fällen für den Spieler abstürzte, der zuerst versuchte, in ein erstelltes Liga-Event zu laden

Grafikproblem in Menüs behoben, wenn HDR aktiviert ist

UDP – Es wurde ein Problem behoben, bei dem der Steigungswert auf Hügeln nicht richtig funktionierte

Überarbeitete Meldungen zum Fortschritt der zweiten Fahrerstatistik in „Mein Team“

UDP – Es wurde ein Problem behoben, bei dem die mittlere Traktionskontrolle in Online-Sitzungen nicht ausgegeben wurde

Allgemeine Stabilitätsverbesserungen

Verschiedene kleinere Korrekturen

„F1 22“ ist für den PC, die PlayStation 4, die PlayStation 5, die Xbox One und die Xbox Series X/S erhältlich.

