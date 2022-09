Landwirtschafts-Simulator 22: Pumps N‘ Hoses Pack samt Launch-Trailer veröffentlicht

Mit dem "Pumps N' Hoses Pack" erhielt der "Landwirtschafts-Simulator 22" in dieser Woche neue Inhalte. Sie zeigen sich im Launch-Trailer.

Der „Landwirtschafts-Simulator 22“ hat weiteren Download-Nachschub erhalten. Für rund 18 Euro profitieren Käufer des „Pumps N‘ Hoses Pack“ von neuen Gameplay-Mechaniken, Marken und Maschinen.

Mit dem „Pumps N‘ Hoses Pack“ werden dem „Landwirtschafts-Simulator 22“ Nabelsysteme für eine effiziente Gülleverteilung hinzugefügt. Die Spielerweiterung bietet damit eine neue Möglichkeit, Felder zu düngen, indem Schleppschläuche ausgelegt und mit Hochdruckpumpen kombiniert werden.

Über 30 neue Maschinen, Werkzeuge und Gegenstände

Die Gülleseparierung und die konfigurierbaren Biogasanlagen stellen eine weitere Erweiterung des Gameplays dar. Über 30 neue Maschinen, Werkzeuge und andere Gegenstände von führenden Herstellern finden damit den Weg in das Spiel. Und mit Stallkamp, BvL und 2G Energy steigt die Zahl der Marken im „Landwirtschafts-Simulator 22“ laut Hersteller auf insgesamt über 150.

Zugleich stellt das „Pumps N‘ Hoses Pack“ eine Premiere dar, denn es wurde von einem externen Studio entwickelt. „Nach der erfolgreichen Veröffentlichung und Markteinführung des Landwirtschafts-Simulator 22 ist dies der nächste große Schritt unserer Ambitionen, mit aufstrebenden Entwicklern zu kooperieren, sie zu ermutigen und zu unterstützen“, so Boris Stefan, Head of Publishing bei Giants Software.

„Wir freuen uns sehr, den Landwirtschafts-Simulator 22 um Funktionen zu erweitern, die es uns ermöglichen, neue und aufregende Gameplay-Ebenen hinzuzufügen“, ergänzte Frederic Leifeling, CEO von Creative Mesh. „Die direkte Zusammenarbeit mit Giants Software erwies sich als effizient und nützlich, um unser bisher ehrgeizigstes Projekt zu realisieren.“

Der „Landwirtschafts-Simulator 22“ ist für PS5, PS4, PC, Xbox One und Xbox Series X/S erhältlich. Regulär schlägt der Titel im PlayStation Store mit 49,99 Euro zu Buche, nicht aber während des jüngsten Sales, der den Preis auf 39,99 Euro schrumpfen ließ. Wer vor dem Kauf in die Simulation hineinschnuppern möchte und PlayStation Plus Premium abonniert hat, kann eine dreistündige Trial nutzen.

