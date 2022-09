Wild Hearts: Releasezeitraum des Hunting-Games bekannt?

Vor etwas mehr als zwei Wochen kündigte Electronic Arts eine Zusammenarbeit mit dem japanischen Publisher Koei Tecmo an, aus der das Hunting-Game „Wild Hearts“ hervorgehen wird.

Allzu viele Details nannten die beiden Unternehmen bisher nicht und wiesen lediglich darauf hin, dass „Wild Hearts“ bei den Entwicklern von Omega Force entstehen wird. Diese machten in der Vergangenheit vor allem mit den zahlreichen „Dynasty Warrior“-Titeln und den diversen Spin-offs von sich reden.

Wie der Videospiel-Journalist Jeff Grubb berichtet, versteckte sich bereits in Electronic Arts‘ Geschäftsbericht zum letzten Quartal ein konkreter Hinweis auf einen möglichen Releasezeitraum für „Wild Hearts“: Das erste Quartal 2023.

Laut dem Geschäftsbericht werden im vierten Quartal des Geschäftsjahres 2022/2023 und somit im Zeitraum zwischen dem 1. Januar und dem 31. März 2023 sowohl eine wichtige Marke als auch ein Spiel erscheinen, das in Zusammenarbeit mit einem Partner veröffentlicht wird. Bei der Major-IP haben wir es bekanntermaßen mit „Star Wars Jedi: Survivor“ zu tun. Hinter dem Partner-Projekt wiederum wird „Wild Hearts“ vermutet.

Die offizielle Bestätigung könnte bereits im Laufe der nächsten Stunden erfolgen. So möchten Electronic Arts und Koei Tecmo am heutigen Mittwoch Nachmittag den offiziellen Enthüllungs-Trailer zu „Wild Hearts“ veröffentlichen, der uns einen ersten ausführlichen Blick auf den Hunting-Titel ermöglicht.

Gut möglich also, dass im Zuge des Ganzen auch die versorgten Plattformen und der Releasezeitraum von „Wild Hearts“ bestätigt werden.

At least according to this release calendar from EA’s earnings earlier this summer, the publisher has a major IP and a partner game coming in Q4 (before March 31 of 2023). The Major IP is Jedi Survivor. Wild Hearts is the partner game. So this is going to be a quick turnaround. pic.twitter.com/FKWbMB17RB

— Grubb (@JeffGrubb) September 26, 2022