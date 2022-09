Electronic Arts: Veröffentlicht mit Koei Tecmo „das nächste große Hunting-Game“

Update: Inzwischen steht der Name des Hunting-Games fest, der „Wild Hearts“ lautet. Das lässt sich einem Tweet entnehmen, der heute veröffentlicht wurde und auf die Veröffentlichung des Reveal-Trailers hinweist, der am 28. September 2022 – also am kommenden Mittwoch – veröffentlicht wird.

The hunt begins on Sept. 28. 🐺 Subscribe and set a reminder now to watch the reveal trailer for #PlayWildHearts. https://t.co/ebbQ478Qsi pic.twitter.com/TETchuMCP0 — WILD HEARTS (@playWildHearts) September 26, 2022

Meldung vom 13. September 2022: Electronic Arts hat eine neue Partnerschaft mit Koei Tecmo und dessen Studio Omega Force angekündigt. Im Rahmen dieser Übereinkunft möchte der Publisher hinter Spielen wie „FIFA“ und „Battlefield“ eine neue IP veröffentlichen, die beim Team hinter der „Dynasty Warriors“-Serie entsteht.

Bei der noch namenlosen IP handelt es sich um „das nächste große Hunting-Game“, das im feudalen Japan spielt. Weitere Details zum kommenden Projekt sollen im Laufe des Monats enthüllt werden, so der Publisher.

Reichweite soll ausgedehnt werden

„Es ist eine Ehre, mit EA Originals zusammenzuarbeiten und die Unterstützung eines Teams mit einer so unglaublichen Erfolgsbilanz bei der Veröffentlichung bahnbrechender neuer Spiele zu erhalten“, so Yosuke Hayashi, Executive Vice President von Koei Tecmo. „Das EA-Team begrüßt unsere kreative Unabhängigkeit und ist ein unschätzbarer Partner, der uns sowohl bei der Entwicklung als auch bei der Veröffentlichung unterstützt.“

Die Kombination der globalen Ressourcen soll dabei behilflich sein, eine „neue Art von Jagdspiel einem weltweiten Publikum vorzustellen“ und die Reichweite auf globale Märkte auszudehnen.

Der zu Koei Tecmo gehörende Entwickler Omega Force ist verantwortlich für Spiele in einer Reihe von Genres, von Hack-and-Slash-Spielen bis hin zu Hunting-Actionspielen und mehr. Neben der „Warriors“-Reihe ist das Studio auch für die Arbeit an Serien wie „Attack on Titan“, „Dragon Quest“, „Fire Emblem“ und „Hyrule Warriors“ bekannt.

„Aufbauend auf dem unglaublichen Erfolg von EA Originals, zu dem auch die jüngsten Veröffentlichungen von It Takes Two und Knockout City gehören, sind wir begeistert, mit dem unglaublich talentierten Omega Force-Team zusammenzuarbeiten“, so Jeff Gamon, General Manager von EA Partners, ergänzend. Er könne es kaum erwarten, das bahnbrechende neue Abenteuer noch in diesem Monat vorzustellen.

