FIFA 23: Update reduziert Genauigkeit der Elfmeter und verbessert Dribbling-Animationen

Spieler von "FIFA 23" können sich mit den Änderungen auseinandersetzen, die mit dem Patch #1 in das Fußballspiel fanden. Der Changelog liegt vor.

Das Fußballspiel „FIFA 23“ hat ein erstes Update erhalten, mit dem einige Veränderungen bzw. Verbesserungen vorgenommen wurden, die sich auf das Verhalten von Spielern und Schiedsrichtern auswirken. Unter bestimmten Bedingungen wird nach der Aktualisierung die Genauigkeit von Elfmetern reduziert, während harte Grätschen fortan häufiger geahndet werden.

Beim neuen Update für „FIFA 23“ handelt es sich um eine Aktualisierung, die im Hintergrund durchgeführt wurde. Ein vollständiges Title-Update muss daher nicht heruntergeladen werden.

Dazu schreibt Electronic Arts: „Mit Live-Tuning können wir einige Änderungen einführen, ohne dass ein vollständiges Titel-Update erforderlich ist. Dadurch können wir Tuning-Änderungen schneller und häufiger vornehmen und gleichzeitig an der Balance des Spiels arbeiten.“

Um sicherzustellen, dass das Update korrekt durchgeführt wird, sollen Spieler „FIFA 23“ neu starten, sobald die entsprechende Meldung im Spiel angezeigt wird.

Changelog zum FIFA 23-Update #1

Der nachfolgende Changelog verrät, was sich mit der ersten Aktualisierung getan hat, wobei sich die Zahl der Änderungen in Grenzen hält.

Die Genauigkeit von Elfmetern wurde verringert, wenn der Gelassenheitsring gelb oder rot ist.

Die Animationsgeschwindigkeit für technische Dribblings wurde für Spieler mit niedrigeren Attributen erhöht. Diese Änderung wirkt sich speziell auf Spieler aus, deren dribbelbezogene Attribute unter 90 liegen.

Die Wahrscheinlichkeit, dass Schiedsrichter Fouls für Kollisionen mit dem Arm anzeigen, wurde verringert.

Die Wahrscheinlichkeit, dass Schiedsrichter gelbe Karten für Fouls durch harte Grätschen vergeben, wurde erhöht.

Mehr soll folgen, wie Electronic Arts ebenfalls zu Protokoll gab: „Vielen Dank an alle, die uns ihr Feedback gegeben haben. Im Laufe der FIFA 23-Saison werden wir euch mit weiteren Informationen und Updates versorgen, sobald diese verfügbar sind.“

„FIFA 23“ kam am 30. September 2022 für Konsolen und PC in den Handel. Schon der vorherige Early Access-Ansturm zwang die Server in die Knie, während ebenfalls bekannt wurde, dass „FIFA 23“ zusammen mit einer PS5 gekauft werden kann, sobald das Bundle mal nicht vergriffen ist.

