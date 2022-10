Disney Dreamlight Valley: Das große Scar-Update hat einen Termin

Vor wenigen Wochen veröffentlichten die Entwickler von Gameloft die Lebenssimulation „Disney Dreamlight Valley“ in einer Early-Access-Version und kündigten nur kurze Zeit später das erste große Content-Update an.

Wie das Studio nun bekannt gab, wird das besagte Update in der kommenden Woche erscheinen. Genauer gesagt am Mittwoch, den 19. Oktober 2022. Zu den neuen Inhalten, die den Weg in „Disney Dreamlight Valley“ finden, gehört zum einen der aus „Der König der Löwen“ bekannte Schurke Scar, der ab nächster Woche die Welt des Disney-Abenteuer bevölkert wird.

Hinzukommen der von der Community immer wieder eingeforderte Foto-Modus sowie diverse Fehlerbehebungen.

Darüber hinaus wird euch mit dem Content-Update in der nächsten Woche ein neuer Sternenpfad geboten. Bei den Sternenpfaden handelt es sich vereinfach gesagt um ein Pendant zu den Battle-Pässen von Multiplayer-Shootern. Erworben werden können die Sternenpfade mit der Ingame-Währung, die sich wahlweise im Spiel verdienen oder mittels Echtgeld kaufen lässt.

Indem ihr verschiedene Aufgaben und Herausforderungen des Sternenpfads abschließt, könnt ihr euch exklusive Inhalte wie Outfits verdienen, die lediglich über einen bestimmten Zeitraum freigeschaltet werden können. Der erste Sternenpfad, der pünktlich zum Release von „Disney Dreamlight Valley“ angeboten wurde, umfasste beispielsweise diverse Pixar-Inhalte wie Lightning McQueen.

Weitere Meldungen zu „Disney‘ Dreamlight Valley“:

„Disney Dreamlight Valley“ ist im Early-Access-Stadium für die Konsolen und den PC erhältlich. Zugriff erhalten interessierte Spieler und Spielerinnen durch das 29,99 Euro teure Gründerpaket. Der finale Free2Play-Release erfolgt 2023.

Tap into your villainous side with the first major content update and a new Star Path, available October 19th. pic.twitter.com/l9cyVALxeM

— Disney Dreamlight Valley (@DisneyDLV) October 13, 2022