Apex Legends: Release im November – Entwickler stellen die neue Map „Zerstörter Mond“ vor

"Apex Legends": Die 15. Season steht in den Startlöchern.

Wie die Entwickler von Respawn Entertainment kürzlich bekannt gaben, wird am 1. November 2022 die 15. Season des erfolgreichen Battle-Royal-Shooters „Apex Legends“ an den Start gebracht.

Die in Kürze startende Season wird den Namen „Finsternis“ tragen und verschiedene neue Inhalte wie einen frischen Battle-Pass mit sich bringen. Wie nun bestätigt wurde, dürfen sich die Spieler und Spielerinnen von „Apex Legends“ zudem über eine neue Karte freuen, die ebenfalls am 1. November 2022 zur Verfügung gestellt und unter dem Namen „Zerstörter Mond“ ins Rennen geschickt wird.

Hinsichtlich der Größe wird sich „Zerstörter Mond“ laut offiziellen Angaben an „King’s Canyon“ orientieren. Allerdings dürfen wir uns auch auf die eine oder andere Besonderheit freuen.

Unterteilt in mehrere Zonen

Zu diesen gehören die achterbahnähnliche Ziplines, mit denen ihr in die Lage versetzt werden, euch schnell über die neue Karte zu bewegen. Darüber hinaus ist die „Zerstörter Mond“-Karte in verschiedene Zonen unterteilt, die mit den besagten Highspeed-Rails verbunden sind – darunter bewohnte Siedlungen und ein karges Ödland.

„Der zur Lebenserhaltung des Mondes errichtete Terraformer ist eine riesige symmetrische Anlage in der Mitte der Karte. Er ist ein Hügelkönig-Absprungpunkt mit jeder Menge Beute, an dem bis zu 4 Teams bequem landen können. Die zentrale Machtposition kann effektiv zur Verteidigung innerhalb der Mauern genutzt werden, aber es gibt auch Möglichkeiten, das Gebäude zu infiltireren und das Team darin zu überwältigen“, so die Entwickler weiter.

Related Posts

Weitere Details und Eindrücke zur neuen „Zerstörter Mond“-Karte findet ihr auf der offiziellen Website. „Apex Legends“ ist für den PC, die PlayStation 4, die PlayStation 5, die Xbox One, die Xbox Series X/S und Nintendos Switch erhältlich.

Weitere Meldungen zu Apex Legends.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren