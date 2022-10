Apex Legends: Launch-Trailer zu Season 15 „Finsternis“

Am 1. November 2022 wird mit „Finsternis“ die nächste Season des Battle Royale-Shooters „Apex Legends“ beginnen. Bereits heute haben Electronic Arts und Respawn Entertainment den offiziellen Launch-Trailer bereitgestellt, mit dem man uns die kommende Legende Catalyst etwas konkreter vorstellt.

Ferrofluid-Kräfte lassen Cleo erbeben

Nach dem vorherigen „Story from the Outlands“-Trailer erhalten wir einen Blick auf Catalysts beinahe magische Kontrolle über Ferrofluid. Anscheinend kann sie Granaten aus Ferrofluid werfen, die die Gegner verlangsamen. Darüber hinaus kann man eine Terraforming-Fähigkeit erkennen, die eine Wand aus dem ungewöhnlichen Material vor den Gegnern hochzieht. Die vollständigen Details werden am kommenden Montag mit dem Gameplay-Trailer enthüllt.

In der kommenden Season werden die Spieler auch eine neue Karte erleben können. So werden die Apex-Spiele auf den zerstörten Mond Cleo abgehalten, der sich in Boreas‘ Umlaufbahn befindet.

„Apex Legends“ ist für die PlayStation 5, die PlayStation 4, die Xbox Series X/S, die Xbox One, die Nintendo Switch und den PC erhältlich. Mit der neuen Season wird man einmal mehr einen Battle Pass erhalten, der eine Vielzahl neuer Waffen- sowie Charakter-Skins, Talismane, Ladebildschirme, Emotes, Skydive-Emotes, Rahmen und Posen mit sich bringen wird. Hier ist erst einmal der neue Trailer:

