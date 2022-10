LEGO Star Wars The Skywalker Saga: Trailer stellt die neuen Charaktere der Galactic-Edition vor

LEGO Star Wars The Skywalker Saga:

Mit der Galactic-Edition bekommt das Klötzchen-Abenteuer "LEGO Star Wars The Skywalker Saga" einen Schwung neuer Charaktere spendiert. In einem frisch veröffentlichten Trailer wird euch ein Blick auf die diversen Neuzugänge ermöglicht.

Die "LEGO Star Wars The Skywalker Saga" wird durch neue Charaktere erweitert.

Im vergangenen Monat kündigte Warner Bros. Interactive Entertainment die Galactic-Edition zur „LEGO Star Wars The Skywalker Saga“ an, die 30 neue Charaktere umfasst.

Wer „LEGO Star Wars The Skywalker Saga“ bereits sein Eigen nennen sollte, kann die entsprechenden Download-Inhalte natürlich auch separat erwerben. Ein heute veröffentlichter Trailer ermöglicht euch einen Blick auf die diversen Neuzugänge, die mit der Galactic-Edition den Weg in das Klötzchen-Abenteuer finden.

Geboten werden die folgenden sechs Charakter-Packs: „Star Wars: Andor“, das „LEGO Star Wars: Summer Vacation TV Special“, „Star Wars: Obi-Wan Kenobi“, „Star Wars: The Book of Boba Fett“, „Star Wars: Rebels“ und „Star Wars: The Clone Wars“.

Auch ältere Charaktere sind enthalten

Darüber hinaus umfasst die Galactic-Edition die sieben Charakter-Pakete, die im ersten Bundle enthalten waren. Hierbei haben wir es mit „The Mandalorian Season 1“, „Solo: A Star Wars Story“, „The Classic Characters“, „The Trooper Pack“, „Rogue One: A Star Wars Story“, „The Mandalorian Season 2“ und „The Bad Batch“ zu tun.

Wer sich alle Neuzugänge sichern möchte und das Hauptspiel bereits besitzen sollte, erhält die „Character Collection 2“ zum Preis von 14,99 Euro, während die einzelnen Charakter-Pakete für jeweils 2,99 Euro den Besitzer wechseln. Zusammen mit der „Character Collection 1“ gibt es das Galactic-Edition-Bundle für 24,99 Euro.

„LEGO Star Wars The Skywalker Saga“ ist für den PC, die PlayStation 4, die PlayStation 5, die Xbox One, die Xbox Series X/S und Nintendos Switch erhältlich.

