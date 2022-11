Dying Light 2 – Bloody Ties: Actionreicher Trailer stellt euch die neue Erweiterung vor

In wenigen Tagen erscheint mit „Bloody Ties“ der erste größere Premium-DLC zum Survival-Horror-Abenteuer „Dying Light 2“, der zum Preis von knapp zehn Euro angeboten wird.

Um den Spielern und Spielerinnen einen Eindruck von dem zu vermitteln, was in „Bloody Ties“ auf sie zukommt, veröffentlichten die Entwickler von Techland am gestrigen Sonntag einen neuen Trailer, den wir an dieser Stelle natürlich gerne nachreichen. Der neue Trailer liefert euch Eindrücke aus dem in Kürze erscheinenden Premium-DLC und zeigt unter anderem die neue Arena, in der ihr euch zahlreichen Gegnern stellt.

Diese Inhalte werden im DLC geboten

In „Bloody Ties“ wartet laut Techland eine brandneue Geschichte auf euch, die parallel zur Handlung der Kampagne stattfinden wird. Zu den neuen Schauplätzen gehört eine Arena, in der ihr um euer Überleben kämpft und euch zahlreichen Widersachern stellt. Mit den Shield-Gloves steht euch dabei eine komplett neue Waffe zur Verfügung, die im Kampf für frischen Wind sorgen wird.

Wer sich lediglich auf die Geschichte von „Bloody Ties“ konzentriert, wird laut Entwicklerangaben rund sechs Stunden beschäftigt sein. Hinzukommen diverse Geheimnisse und optionale Inhalte, die die Spielzeit ein wenig erhöhen. Das Hauptaugenmerk von „Bloody Ties“ wird übrigens auf dem Kampf mit den Infizierten liegen, während Auseinandersetzungen mit menschlichen Gegnern gerade einmal 30 Prozent der Action ausmachen.

Weitere Meldungen zu Dying Light 2:

Der „Bloody Ties“ erscheint am Donnerstag, den 10. November 2022 für alle Plattformen, für die „Dying Light 2“ erhältlich ist.

Weitere Meldungen zu Dying Light 2.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren