Stranger Things VR: Mit Trailer für die wichtigsten Virtual-Reality-Plattformen angekündigt

Netflix und der Entwickler Tender Claws haben mit „Stranger Things VR“ einen neuen Virtual Reality-Titel angekündigt. Es wird im Winter 2023 für die „wichtigsten Virtual-Reality-Plattformen“ erscheinen, worunter sich auch PlayStation VR2 befinden könnte, das im Februar 2023 veröffentlicht wird.

Neben einem Trailer, der unterhalb dieser Zeilen gestartet werden kann, wurden erste rudimentären Informationen zur Handlung des Titels geteilt. Spieler schlüpfen demnach in die Rolle von Vecna und werden zum Erforscher unbekannter Realitäten, während sie das Schwarmbewusstsein formen und die Leere zähmen. „Dringe in Gedanken ein und beschwöre Alpträume herauf, um dich an Eleven und Hawkins zu rächen“, so die Macher.

„Stranger Things VR“ versteht sich letztendlich als ein psychologisches Horror-Actionspiel, das von den Machern hinter Projekten wie „The Under Presents“ (Meta Quest, Rift) entwickelt wird. Wann genau der Titel im Winter 2023 für die wichtigsten Virtual-Reality-Plattformen erscheinen soll, ist zunächst offen.

Während die Unterstützung nicht bestätigt ist, steht seit einigen Tagen fest, wann PlayStation VR2 auf den Markt kommen wird. Demnach erfolgt der Launch am 22. Februar 2023. Interessenten müssen 599,99 Euro in das Paket investieren. 50 Euro mehr kostet ein Bundle mit „Horizon Call of the Mountain“, das zu den ersten größeren Spielen für die neue Virtual Reality-Hardware zählt.

Der Verkauf von PlayStation VR2 erfolgt zunächst exklusiv über PlayStation Direct, wo seit einigen Tagen Vorregistrierungen angenommen werden. Ausgewählte Kunden erhalten ab dem 15. November 2022 eine Einladung, über die sie PSVR2 vorbestellen können. Weitere Einzelheiten, die während der Ankündigung des Veröffentlichungstermins von PlayStation VR2 verraten wurden, sind in dieser Meldung zusammengefasst.

Zu den weiteren möglichen Kandidaten für „Stranger Things VR“ gehören beispielsweise das erste PlayStation VR-Modell und (noch wahrscheinlicher) die Oculus-Brillen samt Quest 2. Sobald die Bestätigung der Plattformen erfolgt, lassen wir es euch wissen. Zunächst wartet der erste Trailer zu „Stranger Things VR“ darauf, gestartet zu werden:

