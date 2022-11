Batman: Ikonischer Synchronsprecher Kevin Conroy ist im Alter von 66 Jahren verstorben

Eine Trauer überkommt Comicfans auf der ganzen Welt. Denn Kevin Conroy, die Stimme hinter Batman, ist in diesen Tagen im Alter von 66 Jahren verstorben. Dies wurde zunächst von Diane Pershing, die Poison Ivy in „Batman: The Animated Series“ verkörpert berichtet. Inzwischen hat Warner Bros. Animation die Meldung ebenfalls bestätigt.

Der einzig wahre Batman

Seit den Neunzigern war Kevin Conroy der dunkle Ritter, nachdem er der Animationsserie die Rolle übernahm. Er machte seine Arbeit so gut, dass er über 30 Jahre lang den ikonischen Superhelden vertonte. Und dies war relativ schnell nicht mehr nur auf die Animationsserie beschränkt. Auch in verschiedenen Cartoons, Filmen und auch Videospielen bewies Conroy immer wieder seine Klasse, sodass auch wie Videospieler in den Genuss seiner Arbeit kommen konnten.

In den „Batman: Arkham“-Spielen von Rocksteady Games war es seine Stimme, die uns durch zahlreiche Abenteuer begleitete und in Kämpfen gegen Joker, Scarecrow, Arkham Knight und Co. für Gänsehaut sorgte. Zudem war er auch in Netherrealms „Injustice“-Titeln zu hören.

Andrea Romano, Casting Director von Warner Bros., sagte zu dem Thema: „Kevin war weit mehr als ein Schauspieler, bei dem ich das Vergnügen hatte, ihn zu casten und zu dirigieren ─ er war für über 30 Jahre ein enger Freund, dessen Freundlichkeit und Großzügigkeit keine Grenzen kannten. Kevins warmes Herz, sein herrlich tiefes Lachen und seine Lebensfreude werden immer mit mir sein.“

Unser herzliches Beileid geht an die Hinterbliebenen und all jene, die den Schauspieler vermissen werden. Auch aus der Branche gab es viel Bedauern:

DC is deeply saddened at the passing of Kevin Conroy, a legendary actor and the voice of Batman for multiple generations. He will be forever missed by his friends, family, and fans. https://t.co/GgdfYvoKVL pic.twitter.com/pSy8h29h6r — DC (@DCComics) November 11, 2022

