Fortnite: Kapitel 3 endet bald und Update 3.73 mit neuem Fahrzeug verfügbar

Nach nur einem Jahr geht das dritte „Fortnite“-Kapitel zu Ende: Gestern kündigte Epic Games ein Event namens „Fracture“ an, das als finales Event von Kapitel drei bezeichnet wird. Als Austragungstermin gab das Unternehmen den 3. Dezember an. Hierzulande können die Spieler das Event um 22:00 Uhr verfolgen.

Damit besteht Chapter Three aus gerade mal vier Seasons. Das vorherige Kapitel bekam acht Seasons spendiert, während es beim ersten sogar zehn Seasons waren.

Vermutlich startet das vierte Kapitel kurze Zeit nach dem Event. Zumindest war das bei den vorherigen Kapiteln so. Sollte das so sein, dürfen die Spieler ab Anfang Dezember einmal mehr eine neue Map erkunden.

Auto aus Rocket League hinzugefügt

Update 3.73 kann seit dem heutigen Dienstag heruntergeladen werden. Damit ist der wendige Flitzer Octane aus „Rocket League“ hinzugekommen. Der Wagen besitzt Überschallgeschwindigkeit, Raketen-Booster und verschiedene Fähigkeiten. Zu Letzterem gehören an Wänden entlangfahren, springen, ausweichen und (doppelt) springen.

Ein kurzes Video stellt das ungewöhnliche Auto näher vor:

Ein neuer Gegenstand ist der Greifgleiter. Ihr könnt euch damit in die Luft ziehen und dann euren Gleiter einsetzen. Allerdings ist die Ladung begrenzt, weshalb ihr dieses Gerät spärlich verwenden solltet.

Auch ein neuer Limited-Time-Modus ist dabei, in dem 80 Spieler in zwei gleich großen Teams gegeneinander kämpfen. Von der ersten Sekunde an wird Action geboten, dafür müssen alle aufs Bauen verzichten.

Des Weiteren können die Spieler nun ihr eigenes Erlebnis auf der Battle-Royale-Insel erschaffen. Euren Freunden könnt ihr natürlich Zutritt verschaffen.

„Fortnite“ ist auf PlayStation, Xbox, Nintendo Switch, mobilen Geräten und dem PC kostenlos spielbar.

